Baloise und Helvetia schliessen Fusion am 5. Dezember 2025 ab

Basel – Baloise und Helvetia haben alle erforderlichen Genehmigungen für ihre Fusion erhalten und werden die Transaktion wie geplant am 5. Dezember 2025 abschliessen.

Der letzte Handelstag der Baloise-Aktien an der SIX Swiss Exchange ist der 5. Dezember 2025; die Baloise-Aktien werden am 8. Dezember 2025 dekotiert. Am selben Tag werden die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding Ltd erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die SIX hatte deswegen bereits eine ausserordentliche Indexanpassung für die Indizes SLI, SMIM und SPI Mid-cap angekündigt, welche am 22. Dezember 2025 wirksam wird. So werden die neuen Aktien der Helvetia Baloise Holding per dieses Datum in den SLI aufgenommen, dafür fallen die Inhaberaktien von Swatch aus dem Index raus. (awp/mc/ps)