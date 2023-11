Bank CIC gibt sich neue Strategie und beschafft frisches Geld

Basel – Die Bank CIC (Schweiz) hat für die kommenden vier Jahre eine neue Strategie festgelegt und sich in deren Rahmen neue Ziele gesetzt. Die Bank wolle «zu einer Referenz im Schweizer Bankensektor werden», teilte sie am Dienstag mit. Um das zu erreichen, beschafft sich das Institut nun mittels Kapitalerhöhung 300 Millionen Franken frische Mittel.

Die Kapitalerhöhung soll noch im ersten Halbjahr 2024 erfolgen. Die Aktionäre der Bank hätten dieser bereits zugestimmt, heisst es in der Mitteilung weiter. Dank der Kapitalerhöhung könne die Bank ihre Kreditvergabekapazität erhöhen.

Das Institut plane ausserdem, sein Produkt- und Dienstleistungsangebot für Unternehmen, Unternehmer und grosse Privatkunden zu erweitern. Bis 2028 sollen demnach rund 80 neue Mitarbeitende angestellt werden, sowohl am Hauptsitz in Basel als auch in den Niederlassungen in Zürich, Genf, Lausanne, Neuenburg, Freiburg, Sitten und Lugano.

Die Niederlassung in Luzern wird hingegen Mitte 2024 geschlossen. Deren Kunden betreut die Bank CIC künftig von Zürich aus. (awp/mc/ps)