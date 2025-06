Bitget tritt der UNICEF Game Changers Coalition bei

Victoria – Bitget, Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, ist eine dreijährige Partnerschaft mit UNICEF Luxemburg eingegangen, um digitale Fähigkeiten und Blockchain-Kenntnisse bei jungen Menschen zu fördern.

Durch die Partnerschaft wird Bitget in die Game Changers Coalition (GCC) aufgenommen, die vom UNICEF Office of Innovation (OOI) geleitet wird. Die Unterstützung von Bitget wird dazu beitragen, 300’000 Menschen – darunter jugendliche Mädchen, Eltern, Mentoren und Lehrer mit Blockchain-Kenntnissen – in acht Regionen zu erreichen: Armenien, Brasilien, Kambodscha, Indien, Kasachstan, Malaysia, Marokko und Südafrika.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Bitget Academy, der Bildungszweig von Bitget, UNICEF bei der Entwicklung des ersten interaktiven, online und persönlich durchgeführten Blockchain-Schulungsmoduls unterstützen, das auf der Vermittlung von Fähigkeiten zur Entwicklung von Videospielen für Lehrer und junge Menschen basiert. Dies ist eine willkommene Ergänzung zu einem Curriculum, das bereits Hunderttausende von Menschen erreicht. Die Unterstützung durch Bitget wird auch dazu beitragen, die Reichweite der Koalition auf ein neuntes Land auszuweiten.

„Diese Partnerschaft spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass digitale Fähigkeiten ein starker Motor für Chancen und Integration sind“, sagte Sandra Visscher, Geschäftsführerin von UNICEF Luxemburg. „Durch die Zusammenarbeit mit Bitget wollen wir junge Menschen mit den Werkzeugen, dem Wissen und dem Selbstvertrauen ausstatten, um ihre eigene Zukunft zu gestalten. Innovation sollte eine Kraft für Inklusion sein, Türen öffnen, Horizonte erweitern und dafür sorgen, dass Technologie für alle Menschen überall funktioniert.“

Um die Reichweite des Ökosystems zu vergrössern, wird Bitget ausserdem versuchen, UNICEF führenden Blockchain-Protokollen und Entwicklern aus der gesamten Web3-Landschaft vorzustellen, damit diese sich an der Bildungsinitiative beteiligen. Diese Akteure könnten als Mentoren und Partner fungieren und verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten für Blockchain-Technologien anbieten.

„Neue Technologien sollten nicht einigen wenigen Privilegierten vorbehalten sein – sie müssen frühzeitig und gleichberechtigt eingeführt werden. Die Blockchain mit ihren realen Anwendungsfällen und ihrem Potenzial für soziale Zwecke ist eines der mächtigsten Werkzeuge, die wir unserer jungen Generation an die Hand geben können, um Produkte zu entwickeln, die unsere Sicht auf die moderne Gesellschaft verändern. Was mit Blockchain4Her begann, um Hunderte von Frauen zu stärken, hat sich zu einer globalen Bewegung entwickelt, die Tausende von Mädchen ausbildet. „Für solche Grössenordnungen und Auswirkungen wurde die Blockchain entwickelt“, sagte Gracy Chen, CEO von Bitget.

Jedes Jahr entgehen heranwachsenden Mädchen und jungen Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen wirtschaftliche Chancen in Höhe von 15 Milliarden USD, weil sie im Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen keinen Internetzugang und keine digitalen Fähigkeiten haben. Da heute 90 Prozent aller Arbeitsplätze digitale Kompetenzen erfordern, reagiert die Game Changers Coalition auf die dringende Notwendigkeit, die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu schliessen.

Gemeinsam arbeiten Bitget und UNICEF daran, ein skalierbares, integratives Modell zu entwickeln, das jungen Frauen die Werkzeuge vermittelt, um die digitale Wirtschaft von morgen zu steuern und zu gestalten.

Als Teil der Game Changers Coalition schliesst sich Bitget der Global Video Game Coalition, der Micron Foundation und dem Ökosystem Women in Games an und verfolgt das gemeinsame Ziel, bis 2027 1,1 Millionen Mädchen mit Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu erreichen.

Mit Hilfe der Bitget Academy und der Unterstützung der 10-Millionen-USD-Initiative Blockchain4Her plant Bitget, die digitale Kompetenz und finanzielle Unabhängigkeit von Frauen zu fördern, die ihnen schon in jungen Jahren beigebracht wird. Die Initiative „Blockchain4Her“ von Bitget hat Frauen bereits durch Mentorenprogramme, Finanzierungsmöglichkeiten und Bildungsressourcen unterstützt.

Gemeinsam wollen Bitget und UNICEF Luxemburg eine neue Generation von Mädchen mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausstatten, die sie benötigen, um aktiv an der sich entwickelnden Krypto-Ökonomie teilzunehmen. (Bitget/mc/hfu)