Bank Cler hält Gewinnniveau und steigert Anzahl Zak-Kunden weiter

Basel – Die Bank Cler hat im Geschäftsjahr 2024 den Gewinn um eine Spur gesteigert. Die Tochterbank der Basler Kantonalbank (BKB) investierte jedoch in die Weiterentwicklung der Neobanking-App Zak sowie in die Ausbildung der Mitarbeiter, was den Geschäftserfolg schmälerte.

So ging das operative Ergebnis, also der Geschäftserfolg, um 14,4 Prozent auf 79,5 Millionen Franken zurück, wie die Bank Cler am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich verblieb dennoch ein um 1,1 Prozent gestiegener Reingewinn von 43,6 Millionen.

Die Nutzung der Neobanking-App Zak hat weiter zugenommen. So ist die Zahl der Zak-Nutzer innerhalb eines Jahres laut der Mitteilung um über 10’000 gestiegen. Stark nachgefragt sei dabei auch das neue Sparkonto Zak gewesen. Innerhalb von neun Monaten seien 9700 Sparkonten mit einem Gesamtvolumen von über 120 Millionen Franken auf Zak eröffnet worden.

Für das laufende Jahr 2025 geht die Bank Cler von einer stabilen Entwicklung aus und rechnet mit einem Geschäftserfolg sowie einem Gewinn auf Vorjahresniveau. Weiterhin soll in die Mitarbeiter, in Produkte oder auch in die Weiterentwicklung von Zak investiert werden. (awp/mc/pg)