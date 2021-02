Bank Cler nominiert Cornelia Gehrig in den Verwaltungsrat

Basel – Der Verwaltungsrat der Bank Cler wird der Generalversammlung Cornelia Gehrig als neues Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl vorschlagen. Cornelia Gehrig verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz im Audit und Risikomanagement, ist CFO eines internationalen Unternehmens und seit vielen Jahren als Verwaltungsrätin in Industrie und dem Finanzbereich tätig.

Cornelia Gehrig zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

Cornelia Gehrig wird der Generalversammlung vom 29. März 2021 als neues Mitglied des Verwaltungsrats der Bank Cler vorgeschlagen. Cornelia Gehrig ist zurzeit noch CFO der international tätigen Bystronic Group und wird sich anschliessend auf ihre Verwaltungsratsmandate fokussieren. Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung als Verwaltungsrätin mehrerer Unternehmen und ist dort insbesondere für die Themenfelder Audit & Risk Committee verantwortlich. In ihrer beeindruckenden operativen Karriere war sie in mehreren Unternehmen als Chief Financial Officer tätig und hat zahlreiche Transformationsprozesse erfolgreich begleitet. Mit diesem Erfahrungsschatz ist sie die ideale Nachfolgerin für Barbara Heller, die Mitglied des Risikoausschusses und Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist. Cornelia Gehrig soll in der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats auch als Nachfolgerin für diese beiden Mandate vorgeschlagen werden.

Verwaltungsratspräsident Basil Heeb freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit: «Wir haben mit Cornelia Gehrig eine sehr erfahrene und kompetente Verwaltungsrätin gewinnen können, die unseren Verwaltungsrat ideal ergänzen wird.»

Austritt von Barbara Heller

Barbara Heller hat am 24. November ihren Austritt aus dem Verwaltungsrat per Ende März bekannt gegeben. Sie wurde per 1.4.2021 in den Bankrat der Graubündner Kantonalbank gewählt. Der Verwaltungsrat der Bank Cler dankt ihr für die äusserst wertvolle Mitarbeit im obersten Führungsgremium der Bank. (Bank Cler/mc/ps)