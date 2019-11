Bank J. Safra Sarasin ernennt Daniel Belfer zum neuen CEO

Basel – Die Bank J. Safra Sarasin hat im Rahmen einer Reorganisation des Group Executive Boards per 1. November 2019 Daniel Belfer zum neuen Chief Executive Officer und Oliver Cartade zum Leiter der Division Trading, Treasury & Asset Management und Mitglied des Group Executive Boards ernannt. Der bisherige CEO Edmond Michaan wird eine neue Funktion als Leiter der Konzernstrategie in der Bank und in der übergeordneten J. Safra Gruppe übernehmen, einschliesslich Immobilien und andere private Investitionen sowie als zukünftiges Mitglied des Verwaltungsrates von Chiquita.

Daniel Belfer ist gegenwärtig Leiter der Division Trading, Treasury & Asset Management und Mitglied des Group Executive Board der Bank J. Safra Sarasin AG. Belfer ist seit dem Jahr 2000 für verschiedene Einheiten der J. Safra Gruppe tätig. Er hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance & Operations Management der Questrom School of Business, Boston University, Boston, USA und ist CFA Charterholder.

Oliver Cartade ist derzeit Leiter der Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) – Niederlassung London und Managing Director der J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Limited. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Bereichen des Finanzsektors in seine Tätigkeit bei J. Safra Sarasin ein. Vor seiner Tätigkeit bei der J. Safra Gruppe arbeitete Oliver Cartade im Investment Banking bei Kaufman Bros. LP, wo er sich schwergewichtig mit M&A- und Private Equity-Transaktionen beschäftigte. Er begann seine Karriere als Finanzanalyst bei Prudential Securities in der Investment Banking Division. Oliver Cartade schloss sein Studium an der Wharton School an der University of Pennsylvania mit einem B.S. in Wirtschaftswissenschaften ab und erwarb einen MBA von INSEAD. Er ist auch CFA Charterholder. (mc/pg)

