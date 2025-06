Devisen: US-Dollar fällt noch deutlicher unter 0,80 Fr.

Zürich – Der US-Dollar hat sich übers Wochenende im Vergleich zum Franken weiter abgeschwächt. Mit 0,7976 liegt er auf historisch tiefem Niveau nochmals deutlicher unter der Marke von 0,80 Fr. als am Freitagabend.

Auch zum Euro hat der Dollar weiter an Terrain eingebüsst. So hat sich der Euro auf 1,1737 von 1,1702 klar verteuert. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9360 mehr oder weniger auf der Stelle.

Am Berichtstag rücken Inflationsdaten aus Deutschland in den Fokus, während am Ende der Woche der Arbeitsmarktbericht aus den USA für Aufmerksamkeit sorgen wird. Über allem steht allerdings der Zollkonflikt und das Datum 9. Juli, wenn das Inkrafttreten noch höherer US-Zölle droht.

Die Stimmung wird in Marktkreisen aktuell indes wieder etwas risikofreudiger wahrgenommen, wenn auch die Nachfrage nach Franken hoch bleibt.