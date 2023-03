Bank Linth: Änderung in der Geschäftsleitung

Uznach – Luc Schuurmans, Leiter Ressort Kunden sowie stellvertretender CEO der Bank Linth, hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Luc Schuurmans trat 2011 in die Bank Linth LLB AG als Mitglied der Geschäftsleitung ein. In dieser Funktion zeichnete er für das Ressort Kunden verantwortlich. Er hat sich nun entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Er wird die Bank per Ende Mai 2023 verlassen.

In seiner Funktion als Leiter Ressort Kunden hat Luc Schuurmans die Weiterentwicklung der Bank Linth in den vergangenen 12 Jahren massgeblich und erfolgreich mitgeprägt. Gerade auch in den herausfordernden Jahren während der Corona-Pandemie, den geopolitischen Erschütterungen sowie den Unsicherheiten an den Märkten hat sich gezeigt, dass die Kunden ein anhaltend grosses Vertrauen in die Bank Linth haben.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Bank Linth danken Luc Schuurmans für seinen engagierten Einsatz. Urs Müller, Verwaltungsratspräsident, kommentiert: «Mit seiner kundennahen und engagierten Art hat Luc Schuurmans die Ausrichtung der Bank Linth als Vertriebsbank erfolgreich mitgestaltet. Wir danken ihm sehr für seinen Einsatz in den über 12 Jahren und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste.» Über die Nachfolge von Luc Schuurmans wird zeitnah informiert. (Bank Linth/mc/ps)