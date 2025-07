Lieferung von Patriot-Systemen für die Schweiz verzögert sich

Bern – Die Auslieferung der Patriot-Systeme für die Schweiz verzögert sich. Das US-Verteidigungsdepartement priorisiert aufgrund der Unterstützung der Ukraine die Auslieferung der Patriot-Systeme neu.

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sei am Mittwoch entsprechend informiert worden, teilte das VBS am Donnerstag mit. Die USA wollten die Ukraine wieder stärker unterstützen, indem Ländern, die Waffensysteme an die Ukraine abgäben, eine rasche Nachbeschaffung ermöglicht werde. Deutschland habe beispielsweise entschieden, zwei weitere Patriot-Systeme an die Ukraine abzugeben.

Von der neuen Priorisierung sei auch die Schweiz betroffen. Sie erhalte nun spätere Produktionen. Der Bundesrat sei darüber informiert worden.

Die Schweiz hatte 2022 fünf Patriot-Systeme zur bodengestützten Luftverteidigung grösserer Reichweite bestellt. Die Auslieferung sollte 2027 beginnen und 2028 abgeschlossen werden.

Wie viele Systeme und ob auch die Lieferung von Lenkwaffen betroffen sein werden, ist laut Medienmitteilung derzeit noch unklar. Zu den genauen zeitlichen und allfälligen weiteren Auswirkungen auf die Schweiz könne zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden. Die Abklärungen dazu liefen.

Vor einem Jahr hatten die USA der Schweiz bereits mitgeteilt, dass die Patriot-Lenkwaffen in der Version PAC3 MSE, die das Parlament 2023 im Nachgang der Bestellung der Waffensysteme beschlossen hatte, später als geplant an die Schweiz geliefert werden, um die Ukraine mit diesen Lenkwaffen unterstützen zu können. (awp/mc/ps)