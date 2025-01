Bank of America und Morgan Stanley steigern Gewinn

New York / Charlotte – Sprudelnde Erträge haben auch den US-Geldhäusern Morgan Stanley und Bank of America 2024 mehr Gewinn beschert. Während die Bank of America nur etwas mehr verdiente als im Vorjahr, sprang der Überschuss der Investmentbank Morgan Stanley um fast die Hälfte nach oben.

Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten vor Börsenstart in New York unterschiedlich aufgenommen. Im vorbörslichen US-Handel legte der Aktienkurs von Morgan Stanley um mehr als zwei Prozent zu. Die Papiere der Bank of America büssten nach anfänglichen Kursgewinnen hingegen zuletzt moderat ein.

Schon am Vortag hatten die grossen US-Banken JPMorgan Chase , Goldman Sachs und Citigroup überraschend hohe Gewinne verkündet.

Bei der Bank of America stand im vergangenen Jahr unter dem Strich ein Gewinn von 27,1 Milliarden US-Dollar und damit zwei Prozent mehr als im Vorjahr, wie das US-Geldhaus am Donnerstag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Zwar ging der Zinsüberschuss leicht zurück. Höhere Einnahmen aus Gebühren und Provisionen machten dies aber mehr als wett.

Insgesamt steigerte das Institut seine Erträge um drei Prozent auf 101,9 Milliarden Dollar. Höhere Rückstellungen für gefährdete Kredite und höhere Kosten zehrten einen Teil der Mehreinnahmen auf. Dabei warfen die Vermögensverwaltung und der Wertpapierhandel mehr Gewinn ab als ein Jahr zuvor. In der grössten Sparte – dem Massengeschäft mit Privatkunden – und in der hauseigenen Investmentbank ging der Überschuss hingegen zurück.

Bankchef Brian Moynihan sprach von einem starken vierten Quartal. Finanzchef Alastair Borthwick zeigte sich zuversichtlich, dass der Konzern seinen Zinsüberschuss im neuen Jahr wieder steigern kann. Denn schon im vierten Quartal nahmen die Beträge auf den Konten der Kunden spürbar zu, dabei erzielte die Bank einen höheren Zinsüberschuss als in den vier Quartalen zuvor. Im Jahresverlauf war er zwischenzeitlich sogar gesunken.

Bei Morgan Stanley lief es deutlich besser. Nach einem Gewinnrückgang im Vorjahr legte der Überschuss 2024 um 47 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar zu. Dazu trug vor allem ein kräftiger Anstieg der Einnahmen bei. So legten die Erträge der Bank um 14 Prozent auf fast 61,8 Milliarden Dollar zu, wie die Bank in New York mitteilte.

Zu diesem Zuwachs lieferten alle Segmente ihren Beitrag: Die Beratung von Unternehmen, wie etwa bei Fusionen und Übernahmen, brachte ebenso mehr ein wie die Ausgabe von Aktien und Anleihen, die Vermögensverwaltung und das Fondsgeschäft. (awp/mc/ps)

