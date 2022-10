Bank of America verdient trotz Gewinnrückgang besser als erwartet

Charlotte – Die verschlechterte Wirtschaftslage hat bei der Bank of America im dritten Quartal weniger am Gewinn gezehrt als erwartet. Wegen Rückstellungen von knapp 900 Millionen US-Dollar für drohende Kreditausfälle sank der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar, wie das Geldhaus am Montag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte.

Ein Jahr zuvor hatte die Bank noch von der Auflösung von Rückstellungen für gefährdete Kredite profitiert. Analysten hatten diesmal im Schnitt mit einem stärkeren Gewinnrückgang gerechnet. Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie der Bank of America um fast drei Prozent zu.

Im dritten Quartal wuchsen die Erträge – also die gesamten Einnahmen der Bank – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dank der gestiegenen Zinsen um acht Prozent auf 24,5 Milliarden Dollar. Der Zinsüberschuss sprang im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 13,8 Milliarden Dollar nach oben. Die Erträge aus dem Verkauf und Handel von Wertpapieren wuchsen um 13 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar und damit stärker als von Analysten erwartet. Allerdings gingen die sonstigen Einnahmen der hauseigenen Investmentbank und der Vermögensverwaltung deutlich zurück, sodass die Erträge abseits des Zinsgeschäfts insgesamt um acht Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar sanken. (awp/mc/pg)