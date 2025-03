Banken mit «gedämpften» Erwartungen für den Geschäftserfolg 2025

Zürich – Viele Schweizer Banken stehen unter Druck, noch mehr sparen zu müssen. Denn insgesamt dürfte der Geschäftserfolg der Institute wegen des Rückgangs im Zinsgeschäft laut einer Branchenprognose leicht tiefer ausfallen.

«Die Erwartungen für den Geschäftserfolg der Banken in der Schweiz sind nach den Spitzenjahren 2023 und 2024 gedämpft», heisst es in einer Mitteilung der Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) vom Dienstag. Das Zinsgeschäft stehe dabei besonders unter Druck: 85 Prozent der befragten Expertinnen und Experten würden von einem Rückgang des Erfolgs in dem für viele Institute wichtigen Bereich ausgehen, da die weiter sinkenden Zinsen auf die Margen drücken. Demgegenüber würden im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie im Handelsgeschäft stabile oder leicht steigende Erträge erwartet.

«Die Konjunktur in der Schweiz entwickelt sich moderat, das tiefe Zinsniveau dürfte sich aber negativ auf den aggregierten Geschäftserfolg auswirken», liess sich Martin Hess, Leiter Wirtschaftspolitik bei der Bankiervereinigung zitieren. «Das Kommissionsgeschäft wird den Rückgang im Zinsgeschäft voraussichtlich nicht kompensieren können, damit stehen viele Institute unter Druck, ihre Kostenstrukturen zu optimieren.»

«Anspruchsvolle Phase»

Die Ergebnisse basieren den Angaben zufolge auf einer schriftlichen Umfrage unter 20 Finanzmarktexperten von Mitgliedsinstituten der Bankiervereinigung. Die Befragten sind Chefökonomen, Chief Investment Officer oder leitende Anlageexperten.

Auch 2025 wird für die Banken derweil – aufgrund der steigenden Immobilienpreise und der anhaltenden Nachfrage – hinsichtlich Volumenentwicklung ein positives Kreditwachstum erwartet. Im Mehrjahresvergleich falle dieses allerdings unterdurchschnittlich aus, schreibt der Dachverband.

Positiv bewertet wird die Entwicklung der verwalteten Vermögen aus dem Ausland. Hier erwarten die Expertinnen und Experten für 2025 eine Zunahme um 2,5 bis 5 Prozent, getrieben von einer starken Börsenperformance und der Attraktivität des Schweizer Finanzplatzes in einem geopolitisch turbulenten Umfeld.

«Die Bankenbranche befindet sich in einer anspruchsvollen Phase», sagte Hess. «Die hohe internationale Unsicherheit spiegelt sich in der erheblichen Bandbreite der Antworten einzelner Expertinnen und Experten wider.» (awp/mc/ps)

Schweizerische Bankiervereinigung