Banque Heritage engagiert Jérémy Dutoit als Leiter Advisory & Investment Solutions

Zürich – Die Banque Heritage hat Jérémy Dutoit zum Leiter Advisory & Investment Solutions ernannt. Diese Ernennung ist Teil der langfristigen Strategie der Bank, ihr Anlageangebot zu stärken und ihren Kunden eine zunehmend relevante und personalisierte Beratung zu bieten, schreibt die Banque Heritage in einer Mitteilung.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Asset Management und Private Banking bekleidete Jérémy Dutoit Schlüsselpositionen bei führenden Finanzinstituten. Er erwarb seine Expertise in Anlagestrategie und Multi-Asset-Lösungen bei Indosuez Wealth Management, bevor er zur Banque Eric Sturdza wechselte, wo er die Entwicklung von Lösungen für Privatkunden leitete.

Dutoit hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzwesen und Bankwesen von der Universität Savoyen und ist SAQ CWMA-zertifiziert. (pd/hzi/pg)

Banque Heritage