Open Systems und Nozomi Networks bündeln Kräfte für Cybersecurity

Zürich – Open Systems, ein Anbieter von co-managed SASE- und Zero-Trust-Betriebsmodellen, und Nozomi Networks geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Cybersecurity-Fähigkeiten für industrielle und Cyber-physische Umgebungen in Europa und globalen Märkten auszubauen.

Im Rahmen der Partnerschaft integriert Open Systems die Plattform von Nozomi Networks in sein Portfolio und vertreibt diese als bevorzugte Lösung für OT (Operational Technology)-, IoT (Internet of Things)- und CPS (Cyber-physisches System)-Sicherheit. Auf diese Weise stärkt Open Systems seine Fähigkeit, durchgängige Sicherheitslösungen über IT-, OT- und IoT-Umgebungen hinweg bereitzustellen. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein vollständig gemanagtes Sicherheitsmodell gezielt für Operational-Technology-Umgebungen und unterstützt somit Kunden aus der Fertigungsindustrie, dem Energiesektor, dem Transportwesen sowie der kritischen Infrastruktur.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der zunehmenden Vernetzung industrieller Systeme mit Unternehmens- und Cloud-Umgebungen wächst auch die Angriffsfläche kontinuierlich. Gleichzeitig fehlt es vielen Organisationen an der notwendigen Transparenz und operativen Umsetzungskompetenz, um OT- und IoT-Umgebungen wirksam zu schützen. Die Partnerschaft adressiert genau diese Herausforderung, indem sie die umfassende OT- und IoT-Transparenz sowie die fortschrittliche Bedrohungserkennung von Nozomi Networks mit den 24×7 Security Operations von Open Systems kombiniert.

„Die Absicherung von OT- und IoT-Umgebungen ist nicht nur eine technologische, sondern vor allem eine operative Herausforderung“, betont Stefan Schweizer, Senior VP Sales EMEA bei Open Systems.„Unsere Kunden brauchen nicht noch mehr Tools, sondern konkrete Ergebnisse. Durch die Partnerschaft mit Nozomi Networks erweitern wir unser Managed-Security-Modell gezielt auf industrielle Umgebungen und helfen Unternehmen, die Lücke zwischen Sicherheitsstrategie und operativer Umsetzung zu schließen.“

Nozomi Networks gilt als führender Anbieter im Bereich OT-, IoT- und CPS-Sicherheit und wird insbesondere für seine hohe operative Transparenz, fortschrittliche Bedrohungserkennung sowie die Skalierbarkeit seiner Lösungen geschätzt. Die Plattform schützt weltweit mehr als 116 Millionen Geräte in Tausenden von Installationen in Branchen wie Energie, Fertigung, Bergbau, Transport, Versorger, Gebäudeautomation, Smart Cities und kritischen Infrastrukturen. Die Lösungen sind sowohl on-premises als auch in der Cloud einsetzbar und decken IT-, OT- und IoT-Umgebungen ab. Sie automatisieren die Erfassung, Visualisierung und Überwachung industrieller Netzwerke mithilfe von künstlicher Intelligenz und unterstützen neben der Cybersecurity auch Anwendungsfälle wie Fehleranalyse, Asset Management und vorausschauende Wartung.

Open Systems ergänzt diese Kapazitäten durch ein globales, vollständig gemanagtes Betriebsmodell für Security Operations. Mit Kunden in über 180 Ländern und Umgebungen mit bis zu 100’000 Nutzenden bietet das Unternehmen integrierte Netzwerk- und Sicherheitsservices über seine einheitliche, co-managed SASE-Plattform. Das 24×7 Mission Control ermöglicht Echtzeit-Monitoring, Bedrohungsabwehr sowie kontinuierliche Optimierung und stellt sicher, dass Sicherheitsarchitekturen nicht nur konzipiert, sondern auch wirksam betrieben werden.

„Mit der fortschreitenden Digitalisierung industrieller Organisationen im DACH-Raum steigt der Bedarf an Transparenz und Schutz in OT- und IoT-Umgebungen weiter an“, erklärt Will Roth, VP DACH bei Nozomi Networks.„Unsere Partnerschaft mit Open Systems vereint die KI-gestützten OT- und IoT-Sicherheitslösungen von Nozomi Networks mit der Expertise von Open Systems in der Bereitstellung integrierter, gemanagter Security Services. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen die Transparenz, den Kontext und die operative Resilienz, die sie benötigen, um ihre kritischen Infrastrukturen und industriellen Systeme sicher zu betreiben.“ (Open Systems/mc/hfu)

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