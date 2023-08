Banque Heritage ernennt Martin Ermini zum Filialleiter Basel

Basel – Die Banque Heritage SA (BH) bekräftigt ihre Bemühungen, nationale und internationale Kunden im Herzen des Dreiländerecks zu betreuen, und folgt damit ihrer strategischen Ausrichtung für die kommenden Jahre. Die Niederlassung in Basel hat nicht nur ihre Bedeutung als Finanzdrehscheibe bewiesen, sondern trägt auch zunehmend zum Gesamtergebnis des Unternehmens bei. Diese Ernennung unterstreicht das Engagement der Banque Heritage für den Schweizer Markt und die von ihr angebotenen Lösungen in den Bereichen Freizügigkeitsleistungen, Schweizer Vermögensplanung und Investment Management für Privatkunden, Führungskräfte und Unternehmer.

Michael Welti, Head of Private Banking und Managing Partner:

“Basel ist seit jeher ein Anziehungspunkt für Kunden, die in der Schweiz Finanzdienstleistungen suchen – sowohl auf nationaler als auch globaler Ebene. Dies liegt nicht nur an seiner vorteilhaften geografischen Lage im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz, sondern auch an seinem internationalen Flair, ohne dabei die typisch schweizerische Bescheidenheit zu verlieren. Es ist nur logisch, dass wir unseren Erfolg in Basel durch die Ernennung eines erfahrenen Privatbankiers unterstützen, der unsere Geschäfte und unser Wachstum in unserer lokalen Niederlassung leiten wird. Martins Erfahrung und sein Engagement im Wealth Management sind ein wichtiger Teil unseres Erfolgs und unserer Teamarbeit.”

Martin Ermini, Managing Director und Filialleiter Basel:

“Wir sind eine Bank, die unternehmerisch geführt wird. Das Fundament des Unternehmensgeistes bilden die Familien Barth und Esteve, die beide in ihren jeweiligen traditionellen Handelsgeschäften zu den Weltmarktführern gehören. Hervorragend ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter stehen im Dialog mit ihren Kunden, die sich auf eine kompetente und zuverlässige Betreuung verlassen können. Die Voraussetzungen für das weitere Wachstum der Bank sind also hervorragend. Wir werden die Marktpräsenz der Banque Heritage SA in Basel weiter ausbauen und sind offen für Gespräche mit qualifizierten potentiellen Mitarbeitern. Vor allem aber freuen wir uns, unserer anspruchsvollen Kundschaft weiterhin individuelle und qualitativ hochstehende Lösungen anbieten zu können.” (Banque Heritage/mc/ps)

Über Banque Heritage

Die Banque Heritage ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Sitz in Genf und Niederlassungen in Basel, Sitten und Zürich sowie einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Ursprünge der Bank gehen auf den Rohstoffhandel zurück, in dem die Familienunternehmen zu den Weltmarktführern gehören. Die Bank bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die vom klassischen Private Banking und der Vermögensverwaltung für ihre Gründerfamilien, Unternehmer und Einzelkunden sowie externe Vermögensverwalter bis hin zu Family-Office-Dienstleistungen, Fonds-Dienstleistungen und Venture-Capital-Club-Deals reichen.