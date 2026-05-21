Banque Heritage gibt zwei Ernennungen im Verwaltungsrat bekannt

Genf / Zürich – Die Banque Heritage freut sich, die Ernennung von Donald Waterreus zum Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzenden des Investitionsstrategieausschusses sowie die Ernennung von Ramon Esteve zum Vizepräsident des Verwaltungsrats bekannt zu geben.

Diese Ernennungen spiegeln das Engagement der Banque Heritage wider, auf ihrer soliden Unternehmensführung, ihrer anerkannten Anlageexpertise und der Stabilität ihrer familiären Eigentümerstruktur aufzubauen.

Donald Waterreus bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte, Investitionen und strategische Unternehmensführung mit. Als Vorsitzender des Investitionsstrategieausschusses des Verwaltungsrats wird er die Investitionsausrichtung der Bank überwachen und zur Stärkung ihres Governance-Rahmens beitragen.

Ramon Esteve, langjähriges Mitglied des Verwaltungsrats und Teil der Familienaktionäre, wird zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Er bringt umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensführung sowie fundierte Kenntnisse der internationalen Märkte und des Rohstoffsektors mit.

„Die Ernennungen von Donald Waterreus und Ramon Esteve stärken unsere Unternehmensführung, indem sie Finanzmarktexpertise, internationale Erfahrung und die Kontinuität unserer Familienbeteiligung vereinen. Wir möchten auch Johannes Barth unseren Dank für sein Engagement und seinen Beitrag zur Entwicklung der Bank aussprechen und freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit“, sagte Marcos Esteve, Chief Executive Officer.

Der Verwaltungsrat der Banque Heritage setzt sich zusammen aus Torsten Koster, Präsident, Ramon Esteve, Vizepräsident, Sven Hoffmann, Andrew Halle, Olivier Nicod und Donald Waterreus. (Banque Heritage/mc/ps)

Über Banque Heritage

Die Banque Heritage ist eine Schweizer Privatbankengruppe mit Sitz in Genf, Niederlassungen in Basel, Sion und Zürich sowie einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Ursprünge der Bank liegen im Rohstoffhandel, in dem die Gründerfamilien zu den globalen Marktführern zählen. Die Bank bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot an, von traditionellem Private Banking und Vermögensverwaltung für ihre Gründerfamilien, Unternehmer und Privatkunden bis hin zu Lösungen für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsvertreter.

Für weitere Informationen: www.heritage.ch