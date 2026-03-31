Banque Heritage geht strategische Partnerschaft mit WIZE ein

Genf / Zürich – Die Banque Heritage ist eine Partnerschaft mit dem Swiss Fintech WIZE in Genf eingegangen, um ihr Angebot für private und institutionelle Kunden weiter zu verbessern. WIZE ist eine Technologieplattform, die sich auf Portfoliomanagement-Systeme und Reporting spezialisiert hat,

Die Lösung unterstützt sowohl Beratungsmandate als auch diskretionäre Vermögens- verwaltungsaktivitäten. Sie umfasst Vermögenswerte, die bei der Bank gehalten werden, sowie solche, die bei Drittverwahrstellen (Multi-Custody) hinterlegt sind.

Die Plattform ermöglicht insbesondere:

Effizienteres Multi-Custody-Management durch FIX-Protokolle (Financial Information eXchange), die eine direkte Kommunikation mit den Handelsabteilungen erlauben

Die Automatisierung operativer Prozesse

Vollständig anpassbares konsolidiertes Reporting

Der Hauptanwendungsbereich wird bei diskretionären Multi-Custody-Mandaten liegen. Die Plattform dient zudem als strategischer Hebel für die Entwicklung der Family Office-Dienstleistungen der Bank. Sie bietet Multi-Custodian-Konsolidierung, eine aggregierte Vermögensübersicht und massgeschneiderte Berichte. Diese sind auf die Erwartungen der internationalen, mehrgenerationellen und zunehmend anspruchsvollen Kundschaft zugeschnitten.

„In einem Umfeld wachsender Vermögenskomplexität stärkt diese Integration unsere Plattform und stellt einen wichtigen Treiber für die Weiterentwicklung unseres Family Office-Angebots dar, indem sie sowohl die Vermögenskonsolidierung, Transparenz als auch die Portfolioüberwachung verbessert“, sagte Jean-Christophe Rochat, Chief Investment Officer der Banque Heritage.

„Wir freuen uns, die Banque Heritage mit einer Plattform zu unterstützen, die darauf ausgelegt ist, die höchsten Standards des modernen Vermögensmanagements zu erfüllen, und dabei Flexibilität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Unsere digitale Lösung wird dazu beitragen, die Fähigkeiten der Bank zu stärken und den Service für ihre Kunden und Teams zu verbessern“, ergänzte Pierre Dupont, Managing Partner von WIZE.

Diese Partnerschaft bestätigt das Engagement der Banque Heritage, ihre technologische Transformation zu beschleunigen und ihre Position als führender Akteur im Wealth Management zu festigen, indem sie erstklassige Lösungen zum Nutzen ihrer Kunden einsetzt. Die Bank beabsichtigt zudem, den Zugang zur Plattform für unabhängige Vermögensverwalter zu erweitern. (Banque Heritage/mc/ps)

Über Banque Heritage

Die Banque Heritage ist eine Schweizer Privatbankengruppe mit Sitz in Genf, Niederlassungen in Basel, Sion und Zürich sowie einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Ursprünge der Bank liegen im Rohstoffhandel, in dem die Gründerfamilien zu den globalen Marktführern zählen. Die Bank bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot an, von traditionellem Private Banking und Vermögensverwaltung für ihre Gründerfamilien, Unternehmer und Privatkunden bis hin zu Lösungen für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsvertreter.

Für weitere Informationen: www.heritage.ch