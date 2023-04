Banque Heritage meistert turbulente Marktbedingungen, demonstriert Widerstandsfähigkeit und Wachstum

Genf – Die Banque Heritage SA gibt für das Jahr 2022 florierende Finanzergebnisse bekannt. Sie hat die beispiellosen Herausforderungen des Marktes erfolgreich gemeistert und geht stärker denn je daraus hervor. Dieser Erfolg ist auf die strategische Neuausrichtung der Bank, das kompetente Investitionsmanagement und den Fokus auf Innovation und langfristiges Wachstum zurückzuführen.

Die Banque Heritage SA hat ein anspruchsvolles Jahr auf den Finanzmärkten erfolgreich gemeistert und ist noch stärker und widerstandsfähiger geworden. Trotz der beispiellosen Marktbedingungen, die durch den gleichzeitigen Abschwung an den Aktien- und Anleihemärkten, den Inflationsdruck und die restriktive Geldpolitik der Zentralbanken gekennzeichnet waren, haben die Ergebnisse der Gruppe die Erwartungen übertroffen.

Bei steigenden Umsätzen und insgesamt stabilen Betriebskosten, die durch gestraffte Prozesse und gesteigerte Effizienz erreicht wurden, erzielte die Gruppe ein Nettoergebnis von CHF 2,9 Mio., ganz im Gegensatz zum Verlust von CHF 1,7 Mio. im Jahr 2021. Auch die ersten 3 Monate des Jahres 2023 bestätigen diesen Trend. Marcos Esteve, CEO und Managing Partner von Banque Heritage, erklärt: «Die Ergebnisse für 2022 bestätigen, dass die in den letzten Jahren vorgenommene strategische Neuausrichtung der Schweizer Bank und der Gruppe auf Kurs ist, um eine nachhaltige Rentabilität für die Zukunft zu erreichen».

Die Bilanz der Bank blieb mit einer Bilanzsumme von CHF 577 Millionen, einer hohen Liquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) von 496,0 % und einer Kernkapitalquote (Tier-1) von 19,0% relativ stabil (respektive CHF 1 Milliarde, 228.4% und 16,2% auf konsolidierter Ebene).

Dieses bemerkenswerte Ergebnis spiegelt den erfolgreichen Abschluss einer Neuausrichtung wider, die im Anschluss an die Fusion mit der Sallfort Privatbank AG im Jahr 2019 eingeleitet wurde, sowie marktorientierte Verbesserungen für die Tochtergesellschaft der Bank in Uruguay, die von steigenden USD-Zinsen im Bargeld- und Kreditgeschäft profitierte

Angesichts der Marktherausforderungen im Jahr 2022, die auf den Vermögenswerten lasten, ist der Rückgang der verwalteten Vermögen um lediglich 10% auf CHF 4,06 Milliarden ein Beweis für die aussergewöhnliche Arbeit sowohl der Asset Management- und Private Banking-Einheiten. Die Fähigkeit des Anlageteams, durch ein hervorragendes Portfoliomanagement den widrigen Umständen zu trotzen, war entscheidend für den Erfolg der Banque Heritage. Die Agilität des Teams und die eingehende Analyse der wirtschaftlichen Faktoren ermöglichten die rasche Einführung eines defensiven und umsichtigen Ansatzes als Reaktion auf die hohe Inflation, die strenge Geldpolitik und die erhöhte Volatilität der Aktienmärkte. Darüber hinaus haben sich die jüngsten Entwicklungen innerhalb des Private-Banking-Teams und seine erwiesene Expertise, insbesondere in diesen extrem schwierigen Zeiten, ausgezahlt, da der NettoNeugeldzufluss sowohl in der Schweiz als auch in der uruguayischen Niederlassung leicht positiv war.

Marcos Esteve betont zudem: «Die Banque Heritage ist weiterhin bestrebt, Innovationen zu fördern, eine Qualitätskultur zu pflegen und langfristige Beziehungen zu ihren Kunden zu entwickeln. Die Optimierung der Geschäftsabläufe des Unternehmens hat seine Organisation grundlegend verändert und es für nachhaltiges Wachstum und Erfolg in den kommenden Jahren positioniert. Durch die Priorisierung von langfristigem, strategischem Denken ist die Banque Heritage gut gerüstet, um künftige Herausforderungen zu meistern und neue Chancen zu nutzen, selbst in Zeiten anhaltender Marktunsicherheiten.» (Banque Heritage/mc/ps)

Die Banque Heritage ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Sitz in Genf und Niederlassungen in Basel, Sitten und Zürich sowie einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Ursprünge der Bank gehen auf den Rohstoffhandel zurück, in dem die Familienunternehmen zu den Weltmarktführern gehören. Die Bank bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die vom klassischen Private Banking und der Vermögensverwaltung für ihre Gründerfamilien, Unternehmer und Einzelkunden sowie externe Vermögensverwalter bis hin zu Family-Office-Dienstleistungen, Unternehmensberatung und Venture-Capital-Club-Deals reichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.heritage.ch/de