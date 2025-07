Banque Heritage meldet solide Ergebnisse in einem schwierigen Umfeld

Genf / Basel / Zürich – Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Banque Heritage einen konsolidierten Netto-Betriebsertrag von CHF 40,2 Millionen, was einem Anstieg von 2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Betriebskosten stiegen um 7%, hauptsächlich aufgrund des Ausbaus der Vertriebsteams und bedeutender Investitionen in IT-Lösungen. Trotzdem wurde in den ersten sechs Monaten ein Nettogewinn CHF 7,5 Millionen erzielt.

In einem schwierigen makroökonomischen Umfeld zeigen diese Ergebnisse die Widerstandsfähigkeit der Gruppe. Das Wachstum des verwalteten Vermögens half, die Auswirkungen der starken Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar sowie das allgemein ungünstigere Zinsumfeld auszugleichen.

Starke Nettozuflüsse von CHF 445 Millionen sowie dank überwiegend steigenden Finanzmärkten kompensieren die negativen Währungseffekte auf Kundengelder in US-Dollar. Das verwaltete Vermögen der Gruppe stieg um 4% auf CHF 5,08 Milliarden per 30. Juni 2025.

«Diese Resultate bestätigen die Stärke unseres Geschäftsmodells in einem komplexen und anspruchsvollen Umfeld. Sie zeigen auch das erneute Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie das unermüdliche Engagement unserer Teams», sagte Marcos Esteve, CEO von Banque Heritage.

Aufgrund dieser starken Halbjahreszahlen blickt Banque Heritage zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte 2025 und erwartet erneut solide Jahresergebnisse. (Banque Heritage/mc/ps)

Über Banque Heritage

Die Banque Heritage ist eine Schweizer Privatbankengruppe mit Hauptsitz in Genf sowie Niederlassungen in Basel, Sion und Zürich und einer Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Wurzeln der Bank liegen im Rohstoffhandel, wo die Familienunternehmen zu den Weltmarktführern gehören. Die Bank bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot – von traditionellem Private Banking und Vermögens- verwaltung für die Gründerfamilien, Unternehmer und Privatkunden bis hin zu Lösungen für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsvertreter.

Für weitere Informationen www.heritage.ch.