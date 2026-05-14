Europa-Schluss: Europa-Schluss: Gewinne – Treffen von Xi und Trump weckt Hoffnungen

Paris / London / Zürich – Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. In den nordischen Ländern und in der Schweiz indes blieben die Handelssäle feiertagsbedingt geschlossen. Die heissen Tage der Berichtssaison sind vorbei, nur in London legten noch mehrere Unternehmen Zahlen vor.

Im Fokus am Markt standen die Gespräche zwischen den USA und China. «Die Börsen hoffen, dass China der erfolgreiche Vermittler zwischen den USA und dem Iran sein wird», schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Zudem werde auf verbesserte Wirtschaftsbeziehungen gesetzt sowie eine Ausweitung des Handels zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften.

Der EuroStoxx 50 zog um 1,26 Prozent auf 5.934,96 Punkte an und profitierte damit auch von der anhaltenden Rekordrally der Technologie-Werte in den USA. Diese stehen aktuell bei den Anlegern wegen der Fantasie rund um Künstliche Intelligenz hoch im Kurs. Um 0,46 Prozent auf 10.372,93 Punkte stieg ausserhalb der Eurozone der britische FTSE 100. (awp/mc/ps)

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