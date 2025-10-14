Banque Heritage siedelt sich im Herzen von Zürich an

Zürich – Die Banque Heritage hat ihr Zürcher Standort von Tiefenbrunnen ins Stadtzentrum verlegt. Der Umzug in den zentral gelegenen Handelshof am 13. Oktober 2025 unterstreicht die anhaltenden Wachstumsambitionen der Bank und ihr langfristiges Engagement in Zürich, einem der weltweit führenden Zentren für Vermögensverwaltung.

Die neuen Büroräume spiegeln die Kultur der Nähe, Kompetenz und des Unternehmergeistes der Banque Heritage wider. Das Team in Zürich zählt mittlerweile über 18 Fachleute und wächst weiter.

„Unser neues Büro in Zürich zeigt unsere langfristige Ambition: Unsere Kundinnen und Kunden dort zu unterstützen, wo sie sind – mit massgeschneiderten Lösungen und einer nachhaltigen Vision. Dieser Schritt steht voll im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie und stärkt unsere Position Finanzzentrum Schweiz“, erklärt Marcos Esteve, CEO der Banque Heritage.

Zürich ist einer der weltweit wichtigsten Standorte für grenzüberschreitende Vermögensverwaltung und steht für Stabilität, hervorragende Regulierung sowie höchste Servicequalität. Der Umzug an einen modernen, zentral gelegenen Standort spiegelt diese Ansprüche wider und positioniert die Banque Heritage als agilen, zukunftsorientierten Partner für internationale Privatkunden sowie externe Vermögensverwalter. „Durch unsere Lage im Herzen von Zürich können wir die Nähe zu unseren Kundinnen, Kunden und Partnern stärken. Dieser Standort fördert den Dialog und die Reaktionsfähigkeit – beides essenziell für die Qualität der Beziehungen, die wir täglich pflegen“, ergänzt Michael Welti, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Private Banking.

Die neuen Büros befinden sich an der Uraniastrasse im historischen Gebäude Handelshof – nur wenige Gehminuten vom Paradeplatz, der Bahnhofstrasse und dem Zürcher Hauptbahnhof entfernt. (Banque Heritage/mc/ps)

Über Banque Heritage

Die Banque Heritage ist eine Schweizer Privatbankengruppe mit Hauptsitz in Genf sowie Niederlassungen in Basel, Sion und Zürich und einer Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Wurzeln der Bank liegen im Rohstoffhandel, wo die Familienunternehmen zu den Weltmarktführern gehören. Die Bank bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot – von traditionellem Private Banking und Vermögensverwaltung für die Gründerfamilien, Unternehmer und Privatkunden bis hin zu Lösungen für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsvertreter.

Für weitere Informationen www.heritage.ch.