Digital Realty erhält als erstes Unternehmen weltweit die SDEA PLATINUM Plus-Zertifizierung für ZUR2

Zürich – Digital Realty (NYSE: DLR), weltweiter Anbieter von Cloud- und Carrierneutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, gab bekannt, dass sein Rechenzentrum ZUR2 in Zürich als erstes Rechenzentrum weltweit mit dem PLATINUM Plus-Zertifikat der Swiss Datacenter Efficiency Association (SDEA) ausgezeichnet wurde.

Die SDEA widmet sich der Verbesserung der Umweltwirkung von Rechenzentren und zertifiziert Unternehmen, die besonders hohe Nachhaltigkeits- und ökologische Standards erfüllen. Digital Realty erhält als erstes Unternehmen weltweit die PLATINUM Plus-Zertifizierung – die höchste jemals von der SDEA vergebene Auszeichnung – und unterstreicht damit die anhaltende Führungsrolle des Unternehmens in Bezug auf Umweltleistung und Innovation auf seiner globalen Plattform.

Mit herausragenden betrieblichen Leistungskennzahlen – darunter ein PUE⁺ von 1.10, ein CUE⁺ von 0.02 und ein WUE⁺ von 0.00 – setzt ZUR2 einen neuen Massstab für nachhaltigen Rechenzentrumsbetrieb und erreicht damit die Höchstauszeichnung im unabhängigen, messungsbasierten Zertifizierungsrahmen der SDEA.

«Die erste PLATINUM Plus-Zertifizierung überhaupt zu erhalten ist ein bedeutender Meilenstein für Digital Realty und ein Beweis für unser Engagement für nachhaltigkeitsorientierte Innovation», sagt Yves Zischek, Managing Director von Digital Realty in der Schweiz. «ZUR2 zeigt beispielhaft, wie operative Exzellenz und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können und dabei messbaren Nutzen für unsere Kunden und Communities schaffen.»

Die SDEA-Zertifizierung basiert auf unabhängig verifizierten Leistungsdaten und bewertet Rechenzentren anhand wichtiger Nachhaltigkeitsindikatoren, darunter Energy Efficiency (PUE⁺), Carbon Efficiency (CUE⁺) und Water Usage Efficiency (WUE⁺). Im Gegensatz zu designbasierten Zertifizierungen konzentriert sich die SDEA auf die tatsächliche betriebliche Leistung und bietet damit einen transparenten und verlässlichen Massstab für die Branche.

«Dies ist die erste PLATINUM Plus-Zertifizierung – nicht nur für Digital Realty, sondern auch für die SDEA», sagt SDEA-Präsident Babak Falsafi. «Dieses Leistungsniveau repräsentiert den höchsten derzeit erreichbaren Standard der Rechenzentrumeffizienz und zeigt, was durch rigorose Messung und kontinuierliche Optimierung möglich ist.»

Digital Realty setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie durch Innovation, Transparenz und messbare Ergebnisse konsequent fort und unterstützt Kunden dabei, ihre eigenen Umweltziele zu erreichen, während das Unternehmen die Effizienz seiner globalen Rechenzentrumplattform steigert. (Digital Realty/mc/ps)

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