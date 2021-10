Barings verstärkt den Bereich Private Finance in der DACH-Region

Zürich – Barings, einer der weltweit grössten diversifizierten Investmentmanager, baut sein deutsches Team weiter aus: Seit dem 1. Oktober 2021 ist Magnus Lilja für das Unternehmen in Frankfurt als regionaler Leiter der Global Private Finance Group von Barings tätig. Der 42-Jährige ist verantwortlich für die Aktivitäten von Barings Private Finance in Deutschland, Österreich und der Schweiz, einschliesslich der Initiierung, Analyse, Strukturierung und Kontrolle europäischer Private-Finance-Investitionen. Er berichtet an Mark Wilton, den Managing Director European Private Finance in London.

Lilja ist gebürtig aus Schweden, jedoch seit 2004 in der Branche in Deutschland tätig. Er spricht fliessend Deutsch, Schwedisch, Englisch und Polnisch. Bevor er zu Barings kam, war Magnus Lilja Leiter des Bereichs Leveraged Finance Deutschland bei SEB, wo er seit 2011 entscheidend zum Wachstum des Geschäftsbereichs beigetragen hat. Davor war Lilja Associate Director im Leveraged Finance Team der Royal Bank of Scotland (RBS), wo er auch Erfahrungen in der Restrukturierungsabteilung sammelte. Vor seiner Tätigkeit bei der RBS war Magnus als Senior Associate bei KPMG mit Financial Due Diligence-Aufgaben betraut. Lilja schloss sein Studium an der Universität Lund mit einem Master of Science in International Business Administration ab. (Barings/mc)