Basler Kantonalbank ernennt Regula Berger zur stellvertretenden Konzernchefin

Basel – Bei der Basler Kantonalbank (BKB) löst Regula Berger den scheidenden Andreas Ruesch als stellvertretenden CEO und stellvertretenden Vorsitzenden der Konzernleitung ab. Ruesch verlässt die Bank per sofort, um seine berufliche Laufbahn ausserhalb des Konzerns fortzusetzen.

Die Suche nach einer Nachfolge von Ruesch als Leiter des Bereichs Vertrieb Privatkunden wurde eingeleitet, teilte die BKB am Dienstag mit. Er wird in dem Communiqué «für sein grosses Engagement und seine wertvollen Beiträge zum Erfolg des Konzerns BKB» verdankt.

Der Bereich Vertrieb Privatkunden werde nun interimistisch von René Bürgisser geführt. Über die definitive Nachfolge der Bereichsleitung werde in den nächsten Monaten entscheiden. Die Position in der Geschäftsleitung der Basler Kantonalbank sowie in der Konzernleitung bleibe bis dahin vakant. (awp/mc/ps)