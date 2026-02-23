Baxiva erhält CHF 150’000 von Venture Kick zur Entwicklung eines First-in-Class-Impfstoffs gegen Escherichia coli

Zürich – Das ETH-Spin-off Baxiva hat CHF 150’000 von Venture Kick erhalten, um einen neuartigen Impfstoff zur Prävention von durch Escherichia coli verursachten Erkrankungen weiterzuentwickeln. Das Biotech-Startup will damit eine der Hauptursachen für Antibiotikaresistenzen weltweit bekämpfen und schwere Komplikationen wie Sepsis reduzieren.

Harnwegsinfektionen gehören weltweit zu den häufigsten bakteriellen Erkrankungen, wobei die meisten Fälle durch E. coli verursacht werden. Diese Infektionen können zu schweren Komplikationen wie Sepsis führen und verursachen allein in den USA jährlich über 80’000 Todesfälle. Trotz dieser hohen Krankheitslast gibt es derzeit keinen zugelassenen Impfstoff gegen E. coli. Gleichzeitig nimmt die antimikrobielle Resistenz weiter zu und verringert die Wirksamkeit bestehender Antibiotika, wodurch ein dringender Bedarf an präventiven Lösungen entsteht.

Baxiva entwickelt Glykokonjugat-Impfstoffe der nächsten Generation gegen bakterielle Erreger mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Das Leitprogramm konzentriert sich auf E. coli, einen wesentlichen Treiber der globalen Antibiotikaresistenz. Durch die Prävention von Infektionen will das Unternehmen den Einsatz von Antibiotika reduzieren und das Risiko schwerer Krankheitsverläufe senken. Die firmeneigene Plattformtechnologie ist zudem darauf ausgelegt, künftig weitere bakterielle Impfstoffe zu entwickeln.

Präventive Lösung zur Reduktion von Hospitalisierungen, Komplikationen und den Antibiotikaverbrauch

Das Leitprogramm adressiert einen grossen, bislang unzureichend versorgten Markt mit einer adressierbaren Population von über 200 Millionen Menschen in Hochlohnländern und einem Umsatzpotenzial in Milliardenhöhe. Gesundheitssysteme haben starke Anreize, in präventive Lösungen zu investieren, die Hospitalisierungen, Komplikationen und den Antibiotikaverbrauch reduzieren. Baxiva plant, seine Impfstoffkandidaten bis zur Partnerreife zu entwickeln und gemeinsam mit globalen Impfstoffherstellern und Pharmaunternehmen effizient zur Marktreife zu bringen.

Die CHF 150’000 von Venture Kick unterstützen Baxiva beim Übergang von einem forschungsorientierten Projekt zu einem investitionsbereiten Unternehmen. Die Finanzierung stärkt operative Strukturen und Governance, schärft die Finanzierungs- und Partnerschaftsstrategie und unterstützt Marktaktivitäten zur Definition des nächsten Pipeline-Kandidaten.

Baxiva wurde 2025 als Spin-off der ETH Zürich gegründet und wird von CEO Dr. Tim Keys sowie Head of R&D Christoph Rutschmann geleitet. Gemeinsam vereinen sie wissenschaftliche Führungsstärke und Innovationskraft im Bereich bakterieller Impfstoffe mit umfassender Industrieerfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Konjugatimpfstoffen.

„Venture Kick war für uns von unschätzbarem Wert, um exzellente Wissenschaft in eine skalierbare Geschäftsstrategie zu übersetzen“, sagt Dr. Tim Keys. „Der strukturierte Prozess und das direkte Feedback erfahrener Juroren waren für ein Team von Wissenschaftlern, das ein venture-finanziertes Unternehmen aufbaut, äusserst konstruktiv.“ (Venture Kick/mc/hfu)

