Celsion Bank AG nimmt operativen Betrieb auf

Vaduz – Die Celsion Bank AG hat ihre operative Tätigkeit aufgenommen. Die Bank ist von der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (FMA) lizenziert und unter MiCAR autorisiert, wodurch sie Kunden in der EU/im EWR, in der Schweiz sowie in weiteren Jurisdiktionen vorbehaltlich der jeweils anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Anforderungen betreuen kann.

Celsion wurde gezielt für das Digital-Asset-Banking aufgebaut und kombiniert Digital-Asset-Kompetenzen mit traditioneller Bankinfrastruktur in einem einheitlichen, integrierten Rahmen. Die Bank fokussiert sich auf Kunden mit Aktivität im Bereich digitaler Vermögenswerte, darunter Unternehmen, Vermögensverwalter, Stiftungen und andere Gesellschaften mit Digital-Asset-Exposure.

Zum Start bietet die Bank Verwahrung, Handel, Staking und Transferdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, ergänzt durch grundlegende Bankdienstleistungen in einem vollständig regulierten Rahmen. Diese Leistungen sind in eine einheitliche Infrastruktur integriert, sodass Kunden digitale Vermögenswerte und traditionelle Bankdienstleistungen in einem nahtlosen Setup verwalten können.

Die Geschäftsleitung von Celsion vereint umfassende Erfahrung in reguliertem Bankwesen, Kapitalmärkten, Audit, Technologie und Risikomanagement mit praktischer Expertise im Bereich digitaler Vermögenswerte. Das Unternehmen wird von CEO Dr. Markus Federspiel geleitet, gemeinsam mit Mauro Casellini (CGO), Holger Schultes (COO), Harald Siegel (CFO) und Kevin Pekar (CRO), und wird von einem starken und erfahrenen Team in allen zentralen Funktionen unterstützt. Ergänzt wird dies durch eine langfristig ausgerichtete Investorenbasis mit fundierter Expertise im Bereich digitaler Vermögenswerte und einem klaren Bekenntnis zum Aufbau eines resilienten Finanzinstituts.

„Kunden mit Aktivität im Bereich digitaler Vermögenswerte benötigen ein Bank-Setup, in dem Handel, Verwahrung und Zahlungsverkehr nahtlos zusammenspielen. Genau diese Infrastruktur bietet Celsion“, sagt Lee Weiss, Präsident des Verwaltungsrats.

Dr. Markus Federspiel, CEO der Celsion Bank AG, ergänzt: „Wir bauen nicht einfach eine weitere Bank auf, sondern gestalten ein Modell, das die langfristige Integration von traditionellem Bankwesen und digitalen Vermögenswerten in einem vollständig regulierten Umfeld ermöglicht.“

Mit der Aufnahme des operativen Betriebs tritt Celsion von Liechtenstein aus in den Markt ein – einem Finanzplatz, der für Stabilität, Sicherheit, hohe aufsichtsrechtliche Standards und einen klaren rechtlichen Rahmen für digitale Vermögenswerte bekannt ist. Als eines der etabliertesten regulatorischen Umfelder Europas für das Digital-Asset-Banking bietet Liechtenstein eine starke Grundlage für ein Institut, das an der Schnittstelle von digitalen Vermögenswerten und traditionellen Finanzmärkten tätig ist. (Celsion/mc/hfu)