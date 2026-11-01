BB Biotech: Klinische Erfolge und Übernahmen stärken das Portfolio

Zürich – BB Biotech blickt auf ein positives drittes Quartal 2026 zurück. Der Nettoinventarwert (NAV) stieg um 5.6% in Schweizer Franken, die Aktie legte um 6.5% zu. In den ersten neun Monaten erzielte BB Biotech einen Nettogewinn von CHF 605 Mio., gegenüber CHF 106 Mio. im Vorjahreszeitraum. Neben der positiven Wertentwicklung prägten bedeutende klinische Fortschritte, erfolgreiche Übernahmen und gezielte Neuinvestitionen das letzte Quartal.

Von Dr. Christian Koch, Head BB Biotech Team bei Bellevue Asset Management

Klinische Fortschritte im Portfolio

Gleich drei Portfoliounternehmen erhielten im dritten Quartal US-Arzneimittelzulassungen: Revolution Medicines für Daraxonrasib bei metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs, Scholar Rock für Apitegromab bei spinaler Muskelatrophie und Regeneron für Garetosmab bei der seltenen Erkrankung Fibrodysplasia ossificans progressiva. Weitere wichtige Ergebnisse lieferten Amgen, Argenx und Oruka Therapeutics. Amgen präsentierte positive Phase-III-Daten bei kleinzelligem Lungenkrebs und beim Sjögren-Syndrom. Argenx erreichte mit Efgartigimod bei Autoimmunmyositis den primären Endpunkt einer Phase-III-Studie. Oruka Therapeutics zeigte bei seinem Psoriasis-Kandidaten ORKA-001 eine weitere Verbesserung des Therapieansprechens. Diese Fortschritte unterstreichen das Innovationspotenzial der Portfoliounternehmen von BB Biotech.

Fünf Übernahmen schaffen neue Investitionsmöglichkeiten

Mit Crinetics Pharmaceuticals und Nuvalent wurden im dritten Quartal zwei weitere Portfoliounternehmen übernommen. Insgesamt waren damit 2026 bereits fünf Beteiligungen von BB Biotech an abgeschlossenen Übernahmen beteiligt. Die beiden jüngsten Transaktionen setzten rund CHF 280 Mio. frei, die BB Biotech reinvestierte. Insgesamt wurden zwölf neue Positionen aufgebaut und acht Beteiligungen veräussert. Zu den Neuinvestitionen zählen Biogen, Incyte und Axsome Therapeutics mit bereits vermarkteten Medikamenten sowie Kodiak Sciences, Summit Therapeutics und Bicara Therapeutics mit fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsprogrammen. Damit hat BB Biotech das Portfolio gezielt weiterentwickelt und zusätzliche potenzielle Werttreiber erschlossen.

Weitere klinische Meilensteine im vierten Quartal

Auch im vierten Quartal stehen bei mehreren Portfoliounternehmen von BB Biotech wichtige klinische und regulatorische Entscheidungen an. Vaxcyte hat seit Quartalsende bereits positive Ergebnisse einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie für seinen 31-valenten Pneumokokken-Impfstoffkandidaten vorgelegt. Bei Oruka Therapeutics werden weitere Langzeitdaten aus dem ORKA-001-Programm zur Behandlung von Psoriasis erwartet. Zudem stehen in den USA Zulassungsentscheidungen für Povetacicept von Vertex Pharmaceuticals, BBP-418 von BridgeBio Pharma und Anito-cel von Gilead Sciences an.

Neben den bevorstehenden klinischen und regulatorischen Meilensteinen eröffnen die erheblichen Bewertungsunterschiede im Biotechnologiesektor weitere Anlagechancen. Nach der Marktschwäche im September sieht BB Biotech insbesondere bei Unternehmen Potenzial, deren Aktienkurse zurückgegangen sind, ohne dass sich ihre klinischen Perspektiven entsprechend verändert haben. Die permanente Kapitalbasis ermöglicht es der Investmentgesellschaft, solche Einstiegsmöglichkeiten mit einem langfristigen Anlagehorizont zu beurteilen und zu nutzen. Massgebend bleiben dabei das wissenschaftliche, klinische und kommerzielle Potenzial eines Unternehmens sowie das Verhältnis zwischen den erwarteten Renditechancen und den damit verbundenen Risiken. (BB Biotech/mc/hfu)