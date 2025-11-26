Bellevue Asset Management verstärkt Healthcare-Research mit zwei erfahrenen Analysten

Zürich – Bellevue Asset Management baut ihre Healthcare-Expertise weiter aus und verstärkt das Researchteam mit zwei ausgewiesenen Spezialisten: Guy Bettschart, CFA, als Senior Healthcare Equity Research Analyst, und Dr. Markus Schweiger als Healthcare Equity Research Analyst. Mit diesen Neuzugängen vertieft Bellevue gezielt ihre Researchkompetenz in den Segmenten Pharma und Biotechnologie im Team Healthcare Funds & Mandates.

Guy Bettschart, CFA, bringt über sechs Jahre Erfahrung im Finanzbereich mit, davon zwei Jahre als Buy-Side-Healthcare-Analyst bei der Kieger AG. Dort analysierte er ein breites Spektrum globaler Mid- und Large-Cap-Biopharma-Unternehmen und war direkt in den Investmentprozess langfristig orientierter Healthcare-Strategien eingebunden. Zuvor war er im Equity Research von Julius Bär in Zürich tätig. Bettschart verfügt über einen BA in Banking & Finance der Universität Zürich, einen MSc in Finance der HEC Lausanne und ist CFA-Charterholder.

Dr. Markus Schweiger bringt zusätzliche Expertise in den medizinischen und biologischen Wissenschaften in das Team ein. Er war zwei Jahre als Biotechanalyst bei Oppenheimer & Co. in New York tätig und deckte dort ein breites Spektrum an Small- und Mid-Cap-Unternehmen im Bereich Onkologie und Immunologie ab. Seine akademische Laufbahn umfasst einen Ph. D. in Krebsbiologie (Vrije Universiteit Amsterdam / Massachusetts General Hospital), einen dualen MSc in Neurowissenschaften (Berlin/Amsterdam) sowie einen BSc in Psychologie.

Terence McManus, Head Global Healthcare / Senior Portfolio Manager, bei Bellevue Asset Management, kommentiert: «Guy und Markus bringen ergänzende Fachkenntnisse und umfassende Erfahrung ein, wodurch unsere Biopharma-Forschungskompetenzen und Anlagestrategien weiter vertieft werden und unsere führende Position im Bereich der Healthcare-Aktien gestärkt wird.»

Aktuelle Lage im Healthcare-Markt

Der Healthcare-Sektor präsentiert sich zum Jahresende in einer robusten Verfassung. Nach mehreren Monaten erhöhter Unsicherheit haben sich die ökonomischen und regulatorischen Rahmenbedingungen für den US-Gesundheitsmarkt deutlich stabilisiert. Mehrere grosse Pharmaunternehmen haben jüngst Preisvereinbarungen mit der zuständigen US-Behörde getroffen, was zu verbesserter Planungssicherheit führt. Die Anlegerstimmung hat sich in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt, und Healthcare-Aktien haben den breiten Markt zuletzt übertroffen. (Bellevue Asset Management/mc/ps)