Bellevue baut Private-Markets-Bereich weiter aus

Küsnacht / Zürich – Bellevue holt mit Steven Kroese, Lars Honegger und Chris Davies ein erfahrenes Secondaries Team an Bord, das am 1. Dezember 2022 seine Aktivitäten gestartet hat.

Mit diesem Schritt kann Bellevue seine Private-Markets-Kompetenz um ein neues Feld erweitern und neben dem etablierten Bereich von Direktinvestitionen auch Sekundärmarktstrategien anbieten. In diesem Rahmen lanciert Bellevue Anfang 2023 eine neue Secondaries-Strategie.

Steven Kroese ist Managing Partner und Mitglied des Bellevue Private Markets Investment Teams. Vor seinem Eintritt arbeitete er über 16 Jahre bei Partners Group als Senior Vice President und Member of Management im Bereich Private Equity Integrated und war Mitglied des Private Equity Secondaries Investment Committee. Weitere berufliche Stationen waren Société Générale sowie Invision. Er hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Radboud-Universität Nijmegen, Niederlande.

Zu Bellevue kam auch Lars Honegger, der ebenfalls Managing Partner und Mitglied des Bellevue Private Markets Investment Teams ist. Er war zuvor 10 Jahre bei Partners Group als Senior Vice President und Member of Management im Bereich Private Equity Integrated tätig. Davor arbeitete er bei KPMG in Bern. Honegger ist eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer und verfügt über einen Master in Accounting und Finance der Universität St. Gallen.

Auch Chris Davies ist Managing Partner und Mitglied des Bellevue Private Markets Investment Teams. Er war zehn Jahre als Structuring Team Head, Legal Counsel und Member of Management bei Partners Group tätig. Dort war er für sämtliche Secondary-Transaktionen innerhalb des Legal Teams zuständig. Davor arbeitete er als Anwalt bei Darwin Gray LLP und Barnes & Partners Solicitors. Er ist seit 2008 zugelassener Anwalt an den obersten Gerichten in England und Wales.

Das Secondaries Investment Team wird komplettiert durch Jan Kollros, dem Leiter des Private-Markets-Bereich bei Bellevue und CEO der zu Bellevue gehörenden adbodmer. Kroese und Honegger arbeiten in Zug, während Davies in London ansässig ist.

«Wir machen kontinuierlich Fortschritte mit unserer Private-Markets-Strategie. Es freut mich sehr, dass wir mit Chris, Steven und Lars ein renommiertes, sehr erfahrenes Secondaries Team gewinnen konnten. Mit den neuen Kollegen sowie der Unterstützung von Jan werden wir Anfang 2023 unser erstes Private-Equity-Secondaries-Produkt lancieren», kommentiert André Rüegg, CEO von Bellevue, den strategischen Ausbau. (Bellevue Group/mc/ps)