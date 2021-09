Bellevue baut Sales-Aktivitäten im asiatischen Raum weiter aus

Küsnacht/Zürich – Bellevue Asset Management weitet ihre Vertriebsaktivitäten in Asien aus. Mit der Einstellung von Florin Boetschi, einem erfahrenen Vertriebs- und Produktspezialisten, wird das Unternehmen seine lokale Präsenz in der Region verstärken.

Florin Boetschi betreut und berät als Senior Sales bei Bellevue institutionelle Anleger in der Region Asien-Pazifik (APAC). Boetschi ist zuständig für den Ausbau der Präsenz des unabhängigen Schweizer Asset Managers in dieser wichtigen Schlüsselregion. Von Hongkong aus stärkt er den Vertrieb des Vermögensverwalters, der auf Healthcare-, ausgewählte Nischen- und Entrepreneur-Strategien spezialisiert ist, und setzt ebenfalls Vertriebsschwerpunkte in Singapur und Taiwan.

Zuvor war Florin Boetschi als Senior Sales bei der DWS in Zürich mitverantwortlich für den Vertrieb von Investmentfonds verschiedenster Anlageklassen. Bei UBS Wealth Management in Hongkong und Zürich baute er unter anderem das Asiengeschäft als Produktspezialist für Fonds weiter aus. Boetschi, der seinen Master an der Universität St. Gallen im Fachbereich Banking & Finance erfolgreich absolvierte, ist unter anderem zertifizierter Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Mit seinen detaillierten Kenntnissen der Kapitalmärkte und seinem breiten Erfahrungsschatz in der Region Asien-Pazifik bereichert Florin Boetschi das Vertriebsteam von Bellevue und wird dem nachhaltigen Wachstum der Assets under Management weiteren Schub verleihen. (Bellevue/mc/ps)