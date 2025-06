Bellevue Asset Management: Europäische Small & Mid Caps verspeisen Granolas zum Frühstück

Europäische Aktien rücken wieder stärker in den Fokus, auch bei internationalen Anlegern. In einem globalen Umfeld voller Unsicherheiten bietet der Kontinent Diversifikation und attraktive Bewertungen. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, erklärt, warum besonders europäische Nebenwerte überzeugen – und warum das Stockpicking von Bellevue so erfolgreich ist.

Europas Renaissance – positive Kapitalflüsse und Rückenwind

In einem von geopolitischen Spannungen und Handelskonflikten geprägten Umfeld erleben europäische Aktien ein bemerkenswertes Comeback. Nach den stark negativen Kapitalabflüssen der letzten drei Jahre kehren Investoren nun zurück: Bis Ende April 2025 flossen über EUR 20 Mrd. in europäische Aktien.

Das Bewertungsniveau ist attraktiv: Der MSCI Europe notiert mit einem Forward-KGV von ca. 13x, verglichen mit etwa 21x beim S&P 500 – was einem Bewertungsabschlag von knapp 40% entspricht. Auch bei der Dividendenrendite liegt Europa mit über 3.5% vorne.

Fiskalpolitisch schlägt Europa – und allen voran Deutschland – ein neues Kapitel auf. Nach 30 Jahren struktureller Unterinvestition werden die Verteidigungsausgaben angehoben. Aufgrund der Dringlichkeit ist das NATO-Ziel von 2% des BIP schon fast Makulatur. Künftig könnten 3.5% bis 4% anvisiert werden. Flankierend werden Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung in Angriff genommen. Das schafft eine solide Basis für Wachstum.

Auch verbessern sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen für Unternehmen und Anleger: Die EZB stellt weitere Leitzinssenkungen in Aussicht, während die Inflation dank sinkender Energiepreise und moderater Löhne weiter zurückgeht.

Europäische Indizes weisen aufgrund ihrer Sektorzusammensetzung – weniger Tech, mehr Industrie und Finanz – eine starke Binnenmarktorientierung auf, was sie robuster gegenüber tarifären Unsicherheiten macht.

Small & Mid Caps – unterrepräsentiert, unterbewertet und am Outperformen

Noch spannender als der Gesamtmarkt präsentieren sich derzeit europäische Small & Mid Caps. Während sich Anleger in den letzten Jahren auf die grossen Namen oder die sogenannten GRANOLAS fokussierten, wurden kleinere Werte vernachlässigt, mit dem Ergebnis, dass sich deren Bewertungsniveau auf dem niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008 befindet.

Dabei spricht vieles für ein Umdenken. Was für Europas Aktienindizes insgesamt gilt, trifft auf Nebenwerte noch deutlicher zu. Wir haben es oft mit Hidden Champions zu tun, lokal verwurzelt und weniger abhängig von komplexen, globalen Lieferketten. Ihre Geschäftsmodelle sind meist klar fokussiert, geprägt von hoher Innovationskraft und ausgezeichneter Qualität – Eigenschaften, die in einem zunehmend volatilen und sich deglobalisierenden Umfeld besonders gefragt sind.

Von Jahresbeginn bis Ende Mai haben kontinentaleuropäische Small & Mid Caps gemessen am MSCI Europe Small ex UK eine Rendite von 12.7% erwirtschaftet, verglichen mit 10.1% für den Stoxx 600, 7.8% für den Stoxx 50 und -7.9% für den S&P 500 (wobei etwas weniger als die Hälfte der Unterperformance auf die USD-Schwäche zurückzuführen ist).

Bellevue Entrepreneur Europe Small – unternehmerisch denken, agil investieren

Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds investiert gezielt in eigentümergeführte Werte, die unternehmerisch und langfristig denken, solide bilanzieren und innovationsstark sind.

Stilagnostisch und fundamental orientiert verfolgt das Team einen differenzierten Investmentansatz. Sowohl Wachstums- wie auch Value-Titel finden Eingang ins Portfolio, was für Diversifikation sorgt und eine beständigere Performance in einem breiten Spektrum von Markt- und Zinskonstellationen ermöglicht. So wird jedes Unternehmen hinsichtlich Strategie, Cashflow und Bewertung individuell und im Austausch mit dem Management analysiert – mit dem Ziel, ein robustes und diversifiziertes High-Conviction-Portfolio aufzubauen.

Die Ergebnisse sprechen für sich: Seit Jahresbeginn (per 30. Mai 2025) liegt der Fonds 13.8% im Plus – deutlich über dem breiten Markt. Auch über 3, 5 und 10 Jahre zählt der Fonds zu den besten seiner Kategorie. Ein erfahrenes Managementteam mit tiefem Verständnis der Nebenwertemärkte sorgt dafür, dass Chancen in diesem unterschätzten Marktsegment frühzeitig erkannt und konsequent genutzt werden.

Fazit

Europas Small & Mid Caps holen auf. Attraktive Bewertungen, strukturelle Wettbewerbsvorteile und eine gestärkte wirtschaftliche Basis machen die Anlageklasse zu einer vielversprechenden Ergänzung im Portfolio professioneller Investoren. Der Bellevue Entrepreneur Europe Small überzeugt dabei nicht nur mit Substanz – sondern auch mit Renditestärke.

