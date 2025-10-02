Bellevue: Diya Lowe übernimmt als Head of Distribution Asia Pacific

Zürich/Singapur – Bellevue Asset Management hat Diya Lowe zur Head of Distribution Asia Pacific ernannt. Lowe ist eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und einem weitreichenden regionalen Netzwerk.

Diya Lowe hat ihren neuen Posten diesen Monat angetreten. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Asset Management und war in leitenden Positionen bei Lazard Asset Management, Ninety One und zuletzt bei Brandes Investment Partners tätig. In ihrer neuen Rolle wird sie von Singapur aus die Geschäftsentwicklung in der Region Asien-Pazifik vorantreiben und dabei bestehende Beziehungen vertiefen und neue Wachstumschancen erschliessen. Sie wird eng mit den globalen Vertriebsteams von Bellevue zusammenarbeiten, um die internationale Präsenz des Unternehmens weiter auszubauen.

Florin Boetschi, der seit 2021 das Asien-Geschäft von Bellevue aufgebaut und entwickelt hat, übernimmt die Rolle des Global Head of Distribution (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden). Anfang 2026 wird er nach Zürich umziehen und die globalen Vertriebsaktivitäten künftig von Bellevues Hauptsitz aus steuern. (Bellevue/mc)