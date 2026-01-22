Moneycab-App aktualisiert

Wir haben die Moneycab-App für iOS und Android überarbeitet und auf die Bedienungsflächen der neuesten Geräte-Generationen angepasst.

Holen Sie sich die Moneycab-App! Kostenlos umfassende Informationen aus Wirtschaft, Politik, Finanzen und ICT. Dazu exklusive CEO-Interviews, spezielle Dossiers (Immobilien, Forschung & Entwicklung, Nachhaltigkeit, Kultur, Lifestyle…). Besondere Themenschwerpunkte: Digitalisierung und Startups.

Mit der aktualisierten Version für iOS- und Android-Geräte können Sie auch wieder Push-Meldungen zu den wichtigsten Börsen- und Wirtschaftsnachrichten empfangen (ca. 3 – 4 täglich). Aktivieren Sie hierfür die Benachrichtigungen im Menü der App und erlauben Sie Moneycab das Senden von Nachrichten auf Ihr Gerät!