Bellevue Group verstärkt Aktivitäten in Asien mit eigener Niederlassung in Singapur

Zürich – Die Bellevue Group gründet mit Bellevue Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. eine neue Tochtergesellschaft, um mit einer eigenen Niederlassung die Bearbeitung der asiatischen Märkte zu intensivieren. Mit der verstärkten Präsenz vor Ort will Bellevue die bestehende Kundenbasis und die betreuten Vermögen über die nächsten Jahre gezielt ausbauen und die Wachstumsmöglichkeiten in Asien bestmöglich nutzen. Die Niederlassung in Singapur wird von Florin Boetschi, Head Distribution Asia Pacific, geleitet, der das Geschäft von Bellevue in Asien in den letzten zwei Jahren auf- und ausgebaut hat. Es ist geplant, das bestehende Team in Asien sukzessive auszubauen.

Gebhard Giselbrecht, CEO Bellevue Group, zum neuen Standort Singapur: «Die Erweiterung unserer internationalen Präsenz mit einer Niederlassung in Singapur ist ein weiterer Meilenstein für Bellevue. Unser bisheriges Geschäftsvolumen ist eine gute Basis, die wir mit der verstärkten lokalen Vertretung weiter ausbauen können. Mit Florin Boetschi verfügen wir über einen ausgewiesenen Kenner des asiatischen Marktes, der unsere Aktivitäten in dieser Wachstumsregion vorantreiben wird.» (Bellevue/mc/ps)