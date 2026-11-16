Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Mitte Juli

Zürich – Der Bitcoin ist am Wochenende zeitweise unter 62’000 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen. Marktbeobachter machen dafür mehrere belastende Faktoren verantwortlich: Zinsängste und Geldabflüsse aus Bitcoin-Fonds treffen auf Sicherheitsbedenken und politische Unsicherheiten.

Auch mögliche Umschichtungen in den KI-Sektor und der bevorstehende MSCI-Ausschluss des Bitcoin-Grossinvestors Strategy drücken auf die Stimmung.

Am Montagmorgen hat sich der Bitcoin bei rund 64’700 Dollar etwas gefangen. Damit liegt er noch über dem Jahrestief vom 1. Juli bei rund 57’800 Dollar. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126’000 Dollar im Oktober 2025 hat er jedoch rund die Hälfte seines Werts eingebüsst, allein im vergangenen Monat mehr als 20 Prozent.

In früheren Bärenmärkten waren die Rückschläge noch grösser: 2018 verlor der Bitcoin vom Hoch bis zum Tief rund 84 Prozent, 2022 waren es knapp 78 Prozent. Mit den jüngsten Verlusten bleibt auf Fünfjahressicht kaum mehr ein Plus. Über zehn Jahre ist die Wertentwicklung dagegen weiterhin eindrücklich: Der Kurs ist in dieser Zeit etwa um den Faktor 87 gestiegen.

Zinsängste und ETF-Abflüsse

Für Zurückhaltung sorgten zuletzt insbesondere die US-Inflationsdaten. Die hartnäckige Teuerung hat die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Höhere Anleiherenditen machen Anlagen wie Bitcoin oder Gold, die keine Zinsen abwerfen, weniger attraktiv. Auch der Goldpreis fiel am Montag auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025.

Zugleich ziehen Anleger Gelder aus börsengehandelten Bitcoin-Fonds ab. Laut Daten von Farside summierten sich die Nettoabflüsse aus den US-Spot-Bitcoin-ETF seit Anfang November bis zum vergangenen Freitag auf rund 2,35 Milliarden Dollar. Besonders betroffen war der Bitcoin-Fonds von Blackrock.

Verstärkt wird der Rückgang durch die Zwangsschliessung kreditfinanzierter Wetten auf steigende Kurse. Laut Branchenportalen wurden seit Anfang November solche Positionen im Umfang von mehreren Milliarden Dollar aufgelöst.

Konkurrenz durch KI-Anlagen

Als weiteren möglichen Grund nennen Marktbeobachter eine Verlagerung von Anlegergeldern in den KI-Sektor. Der geplante Börsengang von Anthropic am Donnerstag, dem Unternehmen hinter dem Chatbot Claude, werfe bereits seine Schatten voraus, heisst es bei Captrader. Anleger könnten Kryptowährungen verkaufen, um Mittel für einen Einstieg bereitzuhalten.

Hinzu kommt laut Captrader die Enttäuschung über den womöglich geringeren politischen Spielraum des US-Präsidenten nach den Zwischenwahlen. Damit schwinden auch die Hoffnungen auf eine Verabschiedung des Clarity Act, der klarere Regeln für den US-Kryptomarkt schaffen soll. Stattdessen wächst die Sorge vor einer strengeren Regulierung.

Milliarden-Hack schürt Sicherheitsbedenken

Auch Sicherheitsbedenken belasten das Vertrauen. Bei Binance wurden Ende Oktober Kryptowerte im damaligen Gesamtwert von rund 6,3 Milliarden Dollar gestohlen, die laut der Börse inzwischen vollständig ersetzt sind. Daneben verunsichern Berichte über geplünderte digitale Geldbörsen, sogenannte Wallets, die Anleger.

Schliesslich belastet der bevorstehende MSCI-Ausschluss von Strategy, früher MicroStrategy. Indexfonds müssen deshalb Ende November ihre Aktien verkaufen, was die Finanzierung weiterer Bitcoin-Käufe erschweren könnte. Die rund 850’000 Bitcoin des Unternehmens lagen beim aktuellen Kurs rund 9 Milliarden Dollar unter dem Kaufwert. Damit wächst auch die Sorge vor möglichen Bitcoin-Verkäufen durch das Bitcoin-Treasury-Unternehmen.

Hält der aktuelle Abwärtstrend an, steuert der Bitcoin auf das zweite Verlustjahr in Folge zu – eine Premiere in seiner bisherigen Geschichte. Es wäre das fünfte Verlustjahr, nach 2014, 2018, 2022 und 2025. Um die Jahresbilanz noch ins Plus zu drehen, müsste der Kurs bis Ende Dezember wieder auf rund 87’500 Dollar steigen. (awp/mc/ps)

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