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Bitcoin-Kurs steigt über 87’000 US-Dollar auf höchsten Stand seit einer Woche
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Bitcoin-Kurs steigt über 87’000 US-Dollar auf höchsten Stand seit einer Woche

Bitcoin-Kurs steigt über 87’000 US-Dollar auf höchsten Stand seit einer Woche
(Photo by Jievani Weerasinghe on Unsplash)
Von moneycab

Frankfurt – Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag weiter zugelegt. Kurz vor dem Wochenende stieg die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bis auf 87.219 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit gut einer Woche. Zuletzt wurde der Bitcoin noch bei 86.000 Dollar gehandelt.

«Anleger am Kryptomarkt suchen wieder das Risiko und beenden offensichtlich zunächst ihre Serie der Gewinnmitnahmen», kommentierte Analyst Timo Emden vom Online-Broker Captrader. Die Hoffnung auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds in den USA habe Investoren wieder aus der Reserve gelockt.

Zuletzt haben enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed gedämpft. Da Kryptowährungen keine Marktzinsen abwerfen, verstärkt die Aussicht auf weniger steigende Zinsen die Nachfrage nach dem Bitcoin.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 hat der Bitcoin mittlerweile etwa 30 Prozent verloren. Mittel- und längerfristig gesehen ist die Kryptowährung aber weiter eine der erfolgreichsten Anlagen. (awp/mc/pg)

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