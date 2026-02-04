Bitcoin leidet weiter unter starken Verlusten

moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

(Photo by Dmitry Moraine on Unsplash)
Frankfurt – Die Kryptowährung Bitcoin konnte im Verlauf der letzten Woche den Verkaufsdruck nicht abschütteln. Mittlerweile hat die «Krypto-Leitwährung» alle Gewinne seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump wieder eingebüsst.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin bei rund 76’105 Dollar und damit im Vergleich zur Vorwoche satte 14,5 Prozent tiefer. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 1,52 Billionen Dollar nach 1,78 Billionen vor sieben Tagen.

Keine Narrative
Der Bitcoin hat nun vier Verlustmonate hinter sich und verbucht damit die längste Negativserie auf Monatsbasis seit 2018. Die Durststrecke sorgt für schlechte Stimmung am Markt und der vielbeachtete «Fear&Greed-Index» signalisiert extreme Angst unter Anlegern.

Derweil wollen sich nicht alle Marktbeobachter aus der Kryptobranche geschlagen geben. So fragt sich etwa Matteo Bottacini von Crypto Finance, ob sich bei den aktuellen Niveaus mittlerweile eine «monumentale Kaufgelegenheit» bietet oder der Bitcoin doch in der Anfangsphase eines tiefen Bärenmarktes steht.

Tatsächlich gebe es derweil momentan «keine starken Narrative», die eine Erholung in Aussicht stellen. Aus langfristiger Sicht erscheine der aktuelle Kurs jedoch «zweifellos attraktiv».

«Sichere» Häfen statt Bitcoin
Denn einerseits stehe es immer noch «ausser Frage», dass der bisher «kryptofreundlichste» US-Präsident Trump Massnahmen ergreife, die dem Sektor schaden würden. Diese Tatsache stütze seinen mittelfristig optimistischen Ausblick.

Auf der anderen Seite verweisen Marktbeobachter auf den scheinbar immer noch anhaltend starken Liquiditätsabfluss aus dem Kryptomarkt in «sichere» Häfen wie Edelmetalle und Rohstoffe. «Tiefe Liquidität, forcierte Liquidationen und makroökonomischer Gegenwind haben eine aussergewöhnlich schnelle Marktbewegung ausgelöst», heisst es etwa seitens des auf Kryptoanlageprodukte spezialisierten Unternehmens 21Shares.

Starke Abgaben im Altcoinmarkt
Der Rest des Marktes leidet derweil weiterhin ebenfalls unter starken Abgaben. Allen voran büsste die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Blockchain-Devise Ether im Wochenverlauf ein Viertel ihres Wertes ein und notiert mittlerweile bei 2275 Dollar. Dies gilt auch für die Konkurrenz Solana mit einem Minus von 23 Prozent.

Der Marktwert aller knapp 19’000 auf dem Portal CoinGecko gelisteten Kryptowährungen lag am Mittwoch bei rund 2,66 Billionen Dollar und damit rund 500 Milliarden unter dem Wert der Vorwoche. Der Bitcoin-Anteil am Gesamtmarkt blieb derweil mit rund 57 Prozent stabil. (awp/mc/pg)

