Bitcoin schwankt um 30’000 Dollar

Zürich – Der Bitcoin-Kurs schwankt zur Wochenmitte um den Wert von 30’000 Dollar, nachdem er diese Marke am Dienstag erstmals seit Juni 2022 wieder überschritten hatte. Im Fokus steht allerdings ein unmittelbar bevorstehendes bedeutendes Update der zweitgrössten Kryptowährung Ether.

Der Bitcoin notiert am Mittwochmittag bei 30’030 Dollar und damit knapp unter dem Wert des Vortages. Im Verlauf der letzten Woche steht ein Plus von 5,2 Prozent zu Buche. Auf dem Höhepunkt des jüngsten «Bärenmarkts» Ende letzten Jahres wurde ein Bitcoin teilweise noch für unter 15’500 Dollar gehandelt. Die momentane Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt nun wieder bei gut 580 Milliarden Dollar.

Während der Bitcoin seit den Tiefständen Ende letzten Jahres ihren Wert fast verdoppelt hat, bleibt er noch immer weit hinter den Höchstständen von Ende 2021. Am 10. November 2021 war ein Bitcoin mit gut 69’000 Dollar bisher am teuersten, in der Folge sackte er innerhalb eines halben Jahres bis auf rund 20’000 Dollar ab.

Banken-Krise

Bewegte sich der Bitcoin und die weiteren Kryptowährungen im vergangenen Jahr noch meist in die gleiche Richtung wie etwa Tech-Aktien, so haben sie sich im laufenden Jahr stärker von den Bewegungen an den Kapitalmärkten abkoppeln können. «Es scheint, dass Bitcoin-Investoren unbeeindruckt davon bleiben, dass die US-Notenbank Fed wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird und dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr auf eine Rezession zusteuert», kommentiert etwa Analyst Edward Moya von Oanda.

Die Krise vieler Banken unterstütze zudem das Narrativ des Bitcoin, so weitere Beobachter. «Es gibt aufgrund der Bankenkrise sicherlich einen Wandel in der Wahrnehmung des Bitcoin» erklärte etwa Richard Mico vom kanadischen Fintech-Unternehmen Banxa gegenüber dem Branchenportal Coindesk. Bitcoins würden zunehmend auch als Wertaufbewahrungsmethode gesehen, die nicht mit den Problemen von Banken zu kämpfe habe.

Ether-Upgrade

Die Ethereum-Gemeinde fiebert derweil einem weiteren bedeutenden Upgrade der zweitgrössten Blockchain entgegen, das in der Nacht auf den Donnerstag erwartet wird. Das zuletzt «Shapella» genannte Upgrade («Shanghai» + «Capella») gilt als ein wichtiger Meilenstein im Übergang von Ethereum zu einer weniger ressourcenintensiven «Proof-of-Stake»-Blockchain.

Das Upgrade wird es Ether-Stakern erlauben, die für die Sicherung des Netzwerks eingesetzten Ether auch wieder abzuziehen. Derzeit sind rund 18,2 Millionen Ether oder gut 15 Prozent aller Ether für das Staking blockiert. In der Praxis sind die Möglichkeiten zum Rückzug allerdings limitiert: Rückzugswillige Staker müssen sich in eine «Warteschlange» einreihen und sich möglicherweise noch Wochen oder Monate gedulden.

Moderate Preisschwankungen

Im Vorfeld war noch heftig um die Auswirkungen des Upgrades auf den Ether-Preis spekuliert worden. Stunden vor dem Ereignis zeigt der Kurs der Kryptowährung allerdings nur eine moderate Reaktion. Nachdem der Ether am Dienstag noch deutlich über die Marke von 1900 Dollar geklettert war, so notiert sie am Mittwochmittag nun wieder bei rund 1870 Dollar und damit etwa auf dem Niveau der Vorwoche.

Der Marktwert aller knapp 11’000 auf dem Datenportal CoinGecko aufgeführten Blockchain-Devisen liegt aktuell bei knapp 1270 Milliarden Dollar. Im November 2022 hatte dieser Wert zeitweise noch bei weniger als 900 Milliarden Dollar gelegen. (awp/mc/ps)

Aktueller Bitcoin-Kurs bei Bitstamp