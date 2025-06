Bitget führend bei der Altcoin-Liquidität unter allen grossen Krypto-Börsen

Victoria, Seychellen – Die Kryptowährungsbörse und Web3-Firma Bitget ist aktuell die liquideste Plattform für Altcoins innerhalb des Preisintervalls von 0,3 bis 0,5 Prozent. Das geht aus den jüngsten Veröffentlichungen von CoinGecko hervor, die die Liquidität zentralisierter Börsen (CEX) für wichtige digitale Assets analysiert haben. Das Ergebnis stammt aus einer vergleichenden Studie zur Tiefe des Orderbuchs an den wichtigsten Trading-Plätzen wie Binance, Bybit, OKX, Kraken und Coinbase.

Der Report mit dem Titel „2025 State of Crypto Liquidity on CEXes“ untersuchte Orderbuch-Snapshots und Abweichungsspannen für die meistgehandelten Token wie BTC, ETH, XRP, SOL und DOGE. Es misst die Liquidität innerhalb verschiedener Preisintervalle ab dem Mid-Market-Kurs und bietet den Tradern einen detaillierten Überblick über das tatsächlich ausführbare Volumen. Während Binance in Bezug auf die grösste Tiefe für Bitcoin führend bleibt, übertraf Bitget alle anderen Plattformen in Bezug auf die Liquiditätsbereitstellung für Nicht-BTC-Assets im mittleren Trading-Bereich.

Bitget als die bevorzugte Plattform für Altcoin-Trader

Die Analyse betont, dass Bitget durchgängig eine überlegene Liquidität für Altcoins aufrechterhielt – insbesondere innerhalb der Spanne von 0,3 bis 0,5 Prozent vom Marktpreis. Laut CoinGecko-Report deutet das auf ein günstiges Trading-Umfeld für Investoren hin, die engere Spreads und geringere Slippage ausserhalb von Bitcoin-lastigen Strategien suchen. Dieses Ergebnis positioniert Bitget als die bevorzugte Plattform für Altcoin-Trader, da engere Spreads oft eine gesündere Marktbeteiligung und geringere Ausführungskosten signalisieren.

„Die Liquidität von Altcoins ist ein Mass für die Markttiefe, und diese Rangliste zeigt, wie weit Bitget gekommen ist. Heute entfallen 80 Prozent unseres Spot-Volumens auf institutionelle Anleger, die Futures-Aktivitäten professioneller Unternehmen haben sich verdoppelt, und 80 Prozent der Top-Quant-Fonds traden auf Bitget. Liquidität ist Infrastruktur – und wir bauen sie dort auf, wo der Markt sie am meisten braucht“, sagt Bitget-CEO Gracy Chen.

Bitget bietet eine sinnvolle Trading-Tiefe jenseits von High-Cap-Assets

CoinGeckos Liquiditätsbewertung konzentrierte sich nicht nur auf die Schlagzeilen-volumina, sondern auch auf die tatsächliche Dicke des Orderbuchs und die Slippage-Toleranz in verschiedenen Preisspannen, sodass sie die Trading-Erfahrung genauer widerspiegelt. Die starke Präsenz von Bitget in diesen mittleren Bandbreiten zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, eine sinnvolle Trading-Tiefe jenseits von High-Cap-Assets aufrechtzuerhalten, was für viele zentralisierte Plattformen eine Herausforderung bleibt.

In einer zunehmend fragmentierten Liquiditätslandschaft lässt der Bericht darauf schliessen, dass die Leistung von Bitget auf die aktive Market-Making-Infrastruktur, die Listing-Strategie und die starke Beteiligung von Privatkunden und institutionellen Investoren im Altcoin-Segment zurückgeführt werden kann. Die Ergebnisse sind besonders relevant, da die Trading-Kosten und die Unterschiede in der Tiefe für professionelle Trader und Fonds, die an mehreren Börsenplätzen tätig sind, weiterhin eine Priorität darstellen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier. (Bitget/mc/ps)