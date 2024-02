Bitcoin steigt auch über 46 000 US-Dollar

Frankfurt – Der Bitcoin setzt seine Kletterpartie der vergangenen Tage fort. Am Freitag knackte die nach Marktwert grösste Digitalanlage auch die Marke von 46’000 US-Dollar. Im Tageshoch stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp auf rund 46’460 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Mitte Januar.

Seit Mittwoch legt die älteste und bekannteste Kryptowährung kontinuierlich zu. Auch andere Digitalwerte wie Ether stiegen zuletzt im Wert.

Privatanleger wieder Krypto-affin?

«Nun könnten Anleger die 50 000-Dollar-Marke ins Auge fassen», kommentierte Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research. Allein in dieser Woche hat der Bitcoin-Kurs etwa 4000 Dollar oder knapp 10 Prozent zugelegt. Auf Sicht der vergangenen zwei Wochen sind es sogar knapp 20 Prozent. Mittlerweile dürften auch Privatanleger wieder auf die steigenden Kurse aufmerksam geworden sein, was der Rally zusätzlichen Schwung verleihe, erklärte Emden.

In den Wochen zuvor hatte sich der Bitcoin-Kurs dagegen träge entwickelt, zeitweise sogar deutlich an Wert verloren. Und das, obwohl die erstmalige Zulassung spezieller Indexfonds in den USA für grosse Euphorie gesorgt hatte. Die Börsenaufsicht SEC hatte Mitte Januar mehrere Spot-ETFs auf Bitcoin zugelassen – ein unter Kryptofans lang erwarteter Schritt. Die anfängliche Begeisterung legte sich jedoch rasch, was sich in zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten niederschlug. (awp/mc/pg)