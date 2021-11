Bitcoin steigt in Richtung 70’000 Dollar

Frankfurt – Der Bitcoin hat am Mittwoch abermals ein Rekordhoch erklommen. Mit fast 69 000 US-Dollar erreichte die älteste, bekannteste und nach Marktwert grösste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp ihren bislang höchsten Stand. Die nach Marktvolumen zweitgrösste Internetdevise Ether markierte mit 4861 Dollar ebenfalls ein Rekordhoch. Die runde Marke von 5000 Dollar rückt somit immer näher.

«Befeuert wird die Rally abermals durch Inflationssorgen», erklärte Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research. Auslöser des Kurssprungs waren Preisdaten aus der grössten Volkswirtschaft der Welt. In den USA ist die Teuerung im Oktober mit 6,2 Prozent auf den höchsten Stand seit 31 Jahren gestiegen. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen.

Einige Marktteilnehmer erachten Digitalwerte wie Bitcoin oder Ether als Schutz gegen eine hohe Entwertung klassischer Währungen wie den Dollar. Herausgefordert wird diese Sichtweise regelmässig durch die extrem hohen Kursschwankungen von Kryptowerten. Dennoch werden Bitcoin & Co. von Krypto-Fans häufig als «digitales Gold» angesehen.

Auch Gold wird ein hoher Schutz vor Inflation zugesprochen. Entsprechend stieg der Goldpreis am Mittwoch deutlich. Am Nachmittag legte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London um bis zu zwei Prozent auf 1868 US-Dollar zu. Dies ist der höchste Stand seit Mitte Juni. Am Morgen hatte das Edelmetall noch rund 1825 Dollar gekostet. (awp/mc/pg)

Aktueller Bitcoin-Kurs bei Bitstamp