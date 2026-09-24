Bitget geht Partnerschaft mit Sygnum für die Verwahrung ausserhalb der Börse ein

Zürich – Mit der Einbindung von Bitget in „Protect“, der Off-Exchange-Verwahrungsplattform von Sygnum, machen die angeschlossenen Börsen mehr als die Hälfte des weltweiten jährlichen Spot- und Derivatehandelsvolumens aus. Bitget, eine der weltweit grössten Börsen, hat 125 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern.

Sygnum Protect ist die grösste von einer Bank betriebene Off-Exchange-Verwahrungsplattform, deren Gesamtvermögen im Jahr 2025 um 900 % auf über 1 Milliarde US-Dollar gestiegen ist. Zu den Sicherheiten zählen verzinsliche US-Staatsanleihen – ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber Nicht-Bank-Plattformen für die Verwahrung ausserhalb der Börse.

Sygnum, eine globale Bankengruppe für digitale Vermögenswerte, hat Bitget, eine der weltweit grössten Krypto-Börsen nach Handelsvolumen, in ihre Plattform „Sygnum Protect“ für die Verwahrung ausserhalb der Börse integriert. Die Sicherheiten der Bitget-Kunden werden gemäss dem Schweizer Bankrecht ausserbilanziell und insolvenzgeschützt verwahrt. Mit dem Beitritt von Bitget zu Protect machen die angeschlossenen Börsen mehr als die Hälfte des weltweiten Spot- und Derivatehandelsvolumens aus.

Regulierte Verwahrung der Krypto-Assets von Sygnum in der Schweiz

Dieser Meilenstein ist der jüngste Beleg dafür, dass die von Banken betriebene Verwahrung ausserhalb der Börse sich von einer spezialisierten Absicherung zu einer Standard-Marktinfrastruktur entwickelt hat. Bitget gehört zu den fünf grössten Krypto-Börsen der Welt, bedient über 125 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern und zählt weltweit zu den grössten Handelsplätzen für den Derivatehandel. Das breite institutionelle Angebot mit hoher Liquidität richtet sich an Market Maker, Vermögensverwalter, Family Offices, Broker und professionelle Handelsunternehmen. Die institutionellen Kunden von Bitget können nun auf „Sygnum Protect“ als zusätzliche Verwahrungsoption ausserhalb der Börse zugreifen – die erste, die von einer Bank betrieben wird. Dies ermöglicht es ihnen, Krypto-Spot- und Derivate-Handel an der Börse zu betreiben, während ihre Sicherheiten ausserbilanziell in der regulierten Verwahrung von Sygnum in der Schweiz gehalten werden.

Die bei Sygnum hinterlegten Sicherheiten werden auf Bitget gespiegelt und stehen für den Handel zur Verfügung. „Protect“ akzeptiert eine breite, flexible Palette an Sicherheiten, darunter BTC, ETH und Stablecoins sowie US-Staatsanleihen – ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber ausserbörslichen Plattformen von Nichtbanken, deren Rendite die Kosten des Dienstes ausgleichen und gleichzeitig das direkte Gegenparteirisiko gegenüber der Börse verringern kann.

„Die ausserbörsliche Verwahrung ist zum Abwicklungsrückgrat des institutionellen Handels mit digitalen Vermögenswerten geworden. Da der Grossteil des Handelsvolumens des Marktes nun gegen Sicherheiten, die bei einer in der Schweiz regulierten Bank gehalten werden, abgewickelt werden kann, ist das Kontrahentenrisiko nicht mehr die grösste Unsicherheit im Handel. Investoren können sich nun voll und ganz auf die Ausführung, die Liquidität, die Kapitaleffizienz und ihre Anlagestrategie konzentrieren. Wir sind stolz darauf, Bitget, eine der weltweit grössten Börsen, auf der Protect-Plattform willkommen zu heissen und ihren Kunden zu ermöglichen, auf ihrer Hauptbörse mit absoluter Sicherheit zu handeln“, sagt Thomas Eichenberger, stellvertretender Konzern-CEO und Chief Strategy Officer der Sygnum Bank.

„Sicherheit und Vertrauen sind die Grundlage für die institutionelle Akzeptanz, und die ausserbörsliche Verwahrung steht nun im Mittelpunkt beider Aspekte. Durch die Zusammenarbeit mit Sygnum können unsere institutionellen Kunden die Liquidität und Produktvielfalt von Bitget nutzen, während ihre Vermögenswerte ausserhalb unserer Bilanz bei einer regulierten Schweizer Bank verwahrt werden. Da sich die grössten Handelsplätze des Marktes auf eine Verwahrung auf Bankenniveau einigen, wird dies schnell zum Standard, den Institutionen erwarten, und wir sind stolz darauf, diesen mitzugestalten, anstatt ihm nur zu folgen“, sagt Gracy Chen, CEO von Bitget.

Für Sicherheit sorgen die Verwahrungsinfrastruktur und das Sicherheitsteam von Sygnum, die die Kundenvermögen durch mehrere Ebenen von Software- und Hardware-Kontrollen, Governance und unabhängigen Prüfungen durch Dritte schützen und so einzelne Ausfallpunkte minimieren. Alle Kundensicherheiten werden gemäss dem Schweizer Bankrecht ausserhalb der Bankbilanz in getrennten, insolvenzsicheren Konten gehalten, wobei der Saldo gespiegelt und für den Handel an der Bitget-Börse verfügbar ist. (Sygnum/mc/hfu)