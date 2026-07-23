BancaStato lanciert regulierten Krypto-Handel mit Sygnum und Avaloq

Zürich – Sygnum, eine global tätige Digital-Asset-Bankengruppe, gibt heute bekannt, dass BancaStato ihrer B2B-Bankenplattform beitritt. Die Bank hat die API von Sygnum mit dem Avaloq-Kernbankensystem und den digitalen Bankkanälen verbunden und ermöglicht damit den regulierten Krypto-Handel direkt in ihren Web- und Mobile-Banking-Kanälen. Zudem nutzt sie die B2B-API von Sygnum ohne ein zusätzliches separates Order Management System (OMS), was operative Komplexität und Risiken reduziert und die Entwicklung neuer Funktionen vereinfacht. BancaStato reiht sich damit neben mehr als 25 weiteren Banken und internationalen Finanzinstituten auf der B2B-Plattform von Sygnum ein.

Die Banca dello Stato del Cantone Ticino ist eine Schweizer Kantonalbank mit Sitz im Kanton Tessin in der Südschweiz und wurde 1915 gegründet. Die Bank nutzt die Avaloq-Plattform für ihr Kernbankensystem und ihre digitalen Bankkanäle im Software-as-a-Service-Modell (SaaS). Über die Integration in die B2B-Plattform von Sygnum bietet die Bank ihren Kundinnen und Kunden regulierten Zugang zu einer Reihe von Kryptowährungen direkt in den bestehenden Avaloq-Web- und Mobile-Banking-Applikationen an.

Zum Start können Kundinnen und Kunden von BancaStato Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) und Solana (SOL) kaufen, halten und verkaufen. Market-Orders können über das E-Banking und die Mobile App nach Stückzahl oder USD-Wert erteilt werden.

Die Ausführung erfolgt über die B2B-API von Sygnum, die den nativen Kauf oder Verkauf direkt über die Avaloq-Systeme und die bestehende sichere Infrastruktur ermöglicht. Da das schlanke Setup kein separates Order Management System (OMS) erfordert, sinken Kosten und Komplexität, und die Handelsfunktionen lassen sich flexibel an die Anforderungen des Risikomanagements anpassen.

Die Vermögenswerte der Kundinnen und Kunden von BancaStato werden in der mehrstufigen Custody-Lösung von Sygnum auf institutionellem Niveau verwahrt, die Hardware- und Software-Kontrollen, strenge Governance-Prozesse und unabhängige externe Audits umfasst. Sämtliche Kundenvermögen werden in vollständiger regulatorischer und rechtlicher Compliance ausserhalb der Bilanz gehalten, was den Kundinnen und Kunden im Konkursfall zusätzlichen Schutz bietet.

„Wir sind stolz, BancaStato in unserem schnell wachsenden B2B-Netzwerk willkommen zu heissen. Dies verdeutlicht die steigende Nachfrage nach den regulierten, API-basierten Digital-Asset-Dienstleistungen von Sygnum, die sich direkt in bestehende Kernbankensysteme integrieren lassen“, sagt Fritz Jost, Chief B2B Officer von Sygnum. „Dass BancaStato als erste Bank in der SaaS-Umgebung von Avaloq ihren Kundinnen und Kunden den Kauf, das Halten und den Verkauf von Kryptowährungen per API mit Sygnum direkt aus ihren E-Banking-Plattformen ermöglicht, markiert einen bedeutenden Schritt in Reife und Skalierbarkeit regulierter Digital-Asset-Infrastruktur.“

Dr. Curzio De Gottardi, BancaStato Head of the Products and Services Division und Vice-Chairman of the Executive Board, sagt: „Die nahtlose Integration traditioneller Anlagelösungen – und nun auch digitaler Vermögenswerte – stärkt das zukunftsfähige Angebot unserer Gruppe weiter. Wir sind stolz darauf, bei dieser strategischen Initiative mit der Sygnum Bank zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, die krypto-native Banking-Expertise und die sichere Infrastruktur von Sygnum zu nutzen.“

Christian Haux, Managing Director for Switzerland and Liechtenstein, Avaloq, sagt: „Wir gratulieren BancaStato zur Lancierung dieses neuen Digital-Asset-Angebots mit Sygnum, das vollständig in ihre Avaloq-SaaS-Umgebung integriert ist. Das Projekt zeigt, dass eine starke Integration es Banken ermöglicht, schneller auf neue Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger zu reagieren und die Dienstleistungen zugleich auf einer einheitlichen Plattform zu halten. Für die Kundinnen und Kunden von BancaStato ist der neue Service in das Web- und Mobile-Banking integriert, sodass sie ihre digitalen und traditionellen Portfolios an einem Ort einsehen und verwalten können. Zudem ist dies ein wichtiger Meilenstein für die Schweiz als Innovationsstandort, wo wir eine starke Dynamik und eine wachsende Zahl neuer Initiativen im Bereich digitaler Vermögenswerte beobachten.“

Mit BancaStato erweitert sich die Tiefe und Reichweite des B2B-Netzwerks von Sygnum im Tessin und somit in der Südschweiz zusätzlich. Über ihre Partnerbanken ermöglicht Sygnum bereits mehr als einem Drittel der Schweizer Bevölkerung, digitale Vermögenswerte mit vollem Vertrauen zu besitzen.

Am 30. Juni 2026 erhielt Sygnum Europe von der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein eine Lizenz als Crypto-Asset Service Provider (CASP) unter der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR). Damit können EU-Banken die Erfahrung von Sygnum nutzen, um Risiken, Time-to-Market und Kapitalanforderungen bei der Lancierung regulierter Digital-Asset-Dienstleistungen zu reduzieren. (Sygnum/mc/ps)