BlackRock Investment Stewardship 2021 Voting Spotlight

New York – Heute veröffentlicht BlackRock Investment Stewardship (BIS) den 2021 Voting Spotlight Report «Pursuing long-term value for our clients». Darin zeigen wir, wie wir im Namen unserer Kunden in den letzten 12 Monaten (vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021) an Generalversammlungen von Unternehmen abgestimmt haben.

In unserem Bericht heben wir mehr als 100 Unternehmen hervor, um einen Einblick zu geben, wie das BIS-Team Abstimmungsentscheidungen getroffen hat.

Einige wichtige Highlights sind:

BIS hat bei mehr als 13.000 Unternehmen und über 165.000 Management- und Aktionärsanträge in 71 Märkten abgestimmt.

Dabei stand Governance im Mittelpunkt: Knapp 2.200 Abstimmungen fokussierten auf die Qualität und Effektivität des Verwaltungsrates. In den Fällen, in denen BIS gegen Verwaltungsratsmitglieder stimmte, geschah dies meist aufgrund von Bedenken, dass es dem Verwaltungsrat an Unabhängigkeit oder Diversität mangelte.

In dieser Saison hat BIS das Klima-Fokus-Universum auf über 1.000 kohlenstoffintensive Unternehmen ausgeweitet. Bei mehr als 2.300 Engagements zum Thema Klima und Naturkapital stellte BIS bei knapp einem Drittel der Unternehmen mehr Dringlichkeit in Bezug auf Klima fest.

Konkret stimmte BIS gegen 255 Verwaltungsratsmitglieder und gegen 319 Unternehmen wegen klimabezogener Bedenken, die den langfristigen Shareholder Value negativ beeinflussen könnten. BIS unterstütze 64% der umweltbezogenen Aktionärsanträge.

Aktionärsanträge machten etwa 1% der Anträge aus, über die BIS in dieser Saison abgestimmt hat. Aktionärsanträge spielten eine zunehmend wichtige Rolle bei unseren Bemühungen um Nachhaltigkeit. BIS unterstützte 47 % der E & S-Aktionärsanträge (81 von 172).

Dieser Bericht dient der Transparenz von BlackRocks Stewardship-Arbeit. Durch unsere Stewardship-Aktivitäten werden wir auch weiterhin verbesserte Corporate Governance und nachhaltige Geschäftspraktiken fördern und gleichzeitig unser Engagement bei Unternehmen im Auftrag unserer Kunden intensivieren. (BlackRock/mc/ps)

BlackRock Investment Stewardship 2021 Voting Spotlight (pdf)