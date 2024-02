BlackRock: Thematische Investitionen sind weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt für Kunden

Zürich – Der Global Outlook 2024 des Investment Institute von BlackRock unterstreicht die Notwendigkeit, Makrorisiken zu managen, Portfolios richtig zusammenzusetzen und die Megakräfte des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, der digitalen Disruption und der veränderten globalen Machtverhältnisse zu nutzen.

Der Thematics Outlook 2024 gibt einen Ausblick darauf, wie die thematischen Strategien von BlackRock dazu beitragen können, dies zu erreichen.

Mehrere Themen haben sich bereits etabliert und dürften in den nächsten zwölf Monaten eine wichtige Rolle spielen. Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ist materialintensiv, und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist für viele Länder eine Priorität. Wir erwarten ein weiteres Wachstum bei der Einführung neuer Technologien im Gesundheitswesen und bei der generativen künstlichen Intelligenz (KI).

Sicherung der Ressourcen für den Übergang: Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die veränderten globalen Machtverhältnisse führen dazu, dass die Versorgungssicherheit bei Übergangstechnologien und wichtigen Ressourcen wie Metallen, recycelten Materialien und Wasser immer wichtiger wird.

• Die Investitionen in die Technologien, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen, haben im vergangenen Jahr zugenommen, und wir glauben, dass sich dies fortsetzen wird. Zu den wichtigsten Bereichen, in denen weltweit investiert wurde, gehören die Produktionskapazitäten für Batterien für Elektrofahrzeuge, die Halbleiterproduktion, Rechenzentren und die Herstellung von Solar-Photovoltaik-Paneelen (PV).

Qualität und Preissetzungsstärke inmitten von Unsicherheit: Wir gehen davon aus, dass Qualität und Preissetzungsstärke die divergierenden Ertragsergebnisse steuern können, da die Unternehmen mit dem Abbau von Lagerbeständen und der Aussicht auf Wahlen in den USA, Indien, Europa und Grossbritannien zu kämpfen haben. Es wird erwartet, dass sich das globale Wirtschaftswachstum nach den drastischen Zinserhöhungen des vergangenen Jahres abschwächt.

• In diesem Umfeld sehen wir nicht genügend Unternehmen und Sektoren, die in der Lage sind, weiterhin Ertragswachstum zu erzielen. Deshalb ist es notwendig, selektiv vorzugehen und sich auf Qualität zu konzentrieren. Mit anderen Worten: Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Rentabilität mit einer geringeren Bilanzverschuldung zu erhalten. Wir sehen insbesondere Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren, was den Stand in den Zyklen des Abbaus und der Wiederaufstockung von Lagerbeständen angeht. Wenn die Inflation höher ist, kann es für ein einzelnes Unternehmen einfacher sein, die Preise zu erhöhen. Für andere ist es aber schwieriger, da sie nach der Normalisierung nach der Covid -Krise zuerst ihre Lagerbestände reduzieren müssen und dies zu einem Preisdruck führt.

Bahnbrechende Technologien: Im vergangenen Jahr wurden bahnbrechende Technologien in grossem Umfang eingeführt, insbesondere im Gesundheitswesen und im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz. Wir sehen Chancen, wenn sich diese Technologien weiterentwickeln und die Anwendungsfälle breiter werden.

• Neue Technologien, die das Potenzial haben, grosse bestehende Märkte negativ zu beeinflussen und neue Märkte zu entwickeln, könnten im Jahr 2024 attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten.

• Die generative künstliche Intelligenz (KI) kann zu einer Erneuerung der Computerinfrastruktur führen und den Fortschritt beschleunigen. Generative KI hat branchenübergreifende Auswirkungen und kann sich von anderen technologischen Fortschritten unterscheiden, da sie das Potenzial hat, Funktionen zu übernehmen, die auch von Menschen ausgeführt werden.

• Die Technologie, die den Fortschritt im Gesundheitswesen vorantreiben soll, ist nicht neu, aber die Möglichkeit, KI auf riesige Datenmengen anzuwenden, scheint eine besonders spannende Chance zu sein. Das Wachstumspotenzial des Gesundheitswesens vor dem Hintergrund eines geringeren globalen Wirtschaftswachstums ist ein attraktiver Faktor für das Jahr 2024. (BlackRock/mc)