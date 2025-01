BlackRockAladdin Wealth™ und Investment Navigator optimieren grenzüberschreitende Compliance- und Produkteignungsfunktionen

London – Aladdin Wealth™, die Vermögensverwaltungsplattform von BlackRock, integriert die Technologie des in Zürich ansässigen Fintech-Unternehmens Investment Navigator, um seine grenzüberschreitenden Compliance- und Produkteignungsfunktionen zu verbessern und Finanzberatern zu ermöglichen, fundiertere Portfolioempfehlungen für Endinvestoren abzugeben.

Die integrierte Lösung wird die regulatorischen Prüfungen rationalisieren und gleichzeitig die Effizienz und Transparenz für Berater bei der Verwaltung und dem Vertrieb von Investitionen auf internationaler Ebene in der Aladdin Wealth-Plattform stärken. Die 2014 eingeführten digitalen Lösungen von Investment Navigator integrieren regulatorische und Angebotsprüfungen sowie Verkaufsbeschränkungen in den Anlageverwaltungsprozess, und zwar über Vorschläge, Angebotsprüfung und Handelsprüfungen hinweg.

Durch die Integration in Aladdin Wealth werden die Funktionen der Plattform erweitert, sodass die Eignung auf Produktebene, die steuerliche Eignung der Produkte, die obligatorische Dokumentation und grenzüberschreitende Prüfungen direkt in die Beratungsvorschläge einfliessen. Dadurch werden externe, manuelle Prozesse eliminiert und die Personalisierung des Portfolios verbessert, das auf die Bedürfnisse der Kunden in verschiedenen Regionen zugeschnitten ist. Zu den Hauptfunktionen von Investment Navigator gehört es, Beratern bei der Erstellung validierter Kauflisten zu helfen und wichtige Dokumente und Berichte nahtlos an Kundenvorschläge anzuhängen. Diese Verbesserungen ermöglichen es Kunden von Aladdin Wealth, Portfolios noch schneller und präziser zu erstellen und zu verwalten.

Venu Krishnamurthy, Global Head of Aladdin Wealth bei BlackRock: „Die Vermögensverwaltung befindet sich in einem Wandel, da immer mehr Finanzberater auf Technologie setzen, um massgeschneiderte Lösungen in großem Massstab anzubieten. Durch unsere Zusammenarbeit mit Investment Navigator können Kunden nun die Komplexität grenzüberschreitender Investitionen innerhalb von Aladdin Wealth nahtlos verwalten und so die einzigartige „Sprache der Portfolios“, die unsere Plattform über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg bietet, weiter verbessern.“

Alberto Rama, CEO von Investment Navigator: “Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit BlackRock und die Integration unserer Technologie in die Aladdin Wealth-Plattform. Unsere breite Palette an Prüfmöglichkeiten, insbesondere in den Bereichen grenzüberschreitende Aktivitäten, Produktvertrieb und Produktdokumentation, wird die robusten Risikoanalyse- und Portfoliomanagement-Tools von Aladdin Wealth ergänzen und eine umfassende Lösung für Investmentprofis bieten.“

Für Investment Navigator ermöglicht die Zusammenarbeit eine tiefere Integration seiner Dienstleistungen in den Workflow von Finanzinstituten und eröffnet gleichzeitig Möglichkeiten für eine globale Kundenreichweite. Die Erweiterung der Möglichkeiten von Aladdin Wealth unterstreicht das Bestreben von BlackRock, Technologie zu nutzen für die Bereitstellung von Komplettlösungen für Kunden zu nutzen. Durch die Erweiterung der Aladdin Wealth-Plattform vereinheitlicht BlackRock den Anlageverwaltungsprozess für eine breitere Palette von Investoren und bietet ein effizienteres und kostengünstigeres Betriebsmodell, das Kunden dabei unterstützt, in grossem Massstab zu wachsen. (BlackRock/mc/hfu)