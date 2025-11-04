moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

BLKB: Radicant-VRP verlässt Bankrat der Kantonalbank per Ende Jahr
Marco Primavesi tritt als Radicant-VRP und Bankrat der BLKB zurück. (Foto: BLKB)
Von moneycab

Liestal – Bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) gehen die Aufräumarbeiten nach dem Radicant-Aus weiter. Radicant-Verwaltungsratspräsident Marco Primavesi tritt Ende Jahr nicht nur von diesem Amt zurück, sondern verlässt dann auch den Bankrat der BLKB, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Vakanz im BLKB-Bankrat soll wieder besetzt werden, so das Communiqué weiter. Der Prozess zur Neubesetzung des Radicant-Verwaltungsratspräsidiums sei bereits im Gang.

Die Verdienste von Primavesi werden in der Mitteilung zwar verdankt. Die BLKB ist mit Radicant, mit der sie eine schweizweite Expansion anstrebte, allerdings in schwere Turbulenzen geraten und musste massive Wertberichtigungen vornehmen.

Im September kündigte die Kantonalbank an, ihr Engagement bei Radicant beenden zu wollen. Sie will die Problem-Tochter verkaufen. Gelingt dies nicht, ist eine Schliessung möglich. (awp/mc/pg)

