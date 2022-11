Blue Horizon gibt Seed-Investment in NuCicer bekannt

Über Blue Horizon

Blue Horizon beschleunigt den Wechsel hin zu einem nachhaltigen Nahrungsmittelsystem. Das Unternehmen ist ein globaler Pionier im Bereich ‘Future of Food’. Als Pure-Play-Impact-Investor prägt Blue Horizon das Wachstum des Marktes für alternative Proteine und Food Tech. Das Unternehmen investiert in der Schnittmenge, wo Biologie, Landwirtschaft und Technologie sich treffen, um so die globale Lebensmittelindustrie zu transformieren. Blue Horizon wurde 2016 gegründet und ist in Zürich in der Schweiz domiziliert. Bis dato ist das Unternehmen in über 70 Unternehmen investiert. Das Geschäftsmodell bietet eine attraktive Möglichkeit, in die Entwicklung des globalen Nahrungsmittel-Ökosystems zu investieren und gleichzeitig einen Beitrag zu einer gesunden und nachhaltigen Welt zu leisten. www.bluehorizon.com



Über NuCicer

NuCicer ist ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Kichererbsensorten mit extrem hohem Proteingehalt leistet, die skalierbare, nachhaltige Zutaten wie ganze Bohnen, glutenfreie Mehle und Proteinzutaten ermöglichen. Das Unternehmen arbeitet mit Landwirten zusammen, die von der Fähigkeit der Kichererbse zur Stickstofffixierung angetan sind und sich für das Potenzial von NuCicer interessieren, die Umweltverträglichkeit der Pflanze zu verbessern. NuCicer arbeitet auch mit führenden Herstellern von Inhaltsstoffen sowie mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, die das Potenzial der Kichererbse als nachhaltige, funktionelle Zutat erkannt haben. NuCicer kombiniert eine branchenführende Kichererbsen-Keimplasma-Bibliothek mit modernsten genomisch gesteuerten Züchtungstechnologien, um seine natürlichen, gentechnikfreien Kichererbsensorten zu entwickeln. www.nucicer.com