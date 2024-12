Brighty erhält 10 Mio. USD an Finanzierung

Zug – Brighty, ein in Zug ansässiger Anbieter einer digitalen Finanzplattform, hat eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Dollar erhalten. Die Runde wurde von Futurecraft Ventures angeführt. Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel zu verwenden, um seine Präsenz in Europa und Grossbritannien auszubauen.

Brighty, das von CEO Roger Buerli geleitet wird, bietet eine persönliche Finanz-App an, die traditionelle digitale Bankgeschäfte mit Stablecoins und dezentralem Finanzwesen kombiniert. Es bietet europäische IBAN-Konten und gibt physische und digitale VISA-Karten sowie Depotadressen in Ethereum, Tron, Polygon und Arbitrum aus. Kunden können Kryptowährungen in Euro, USD, GBP und andere Währungen umtauschen, ihr Geld an Freunde und Familie senden oder es für Einkäufe online und offline ausgeben.

Brighty nutzt auch dezentralisierte Finanzen, um tägliche Belohnungen von bis zu 5 % APY auf alle Stablecoin-Kartenguthaben zu bieten. (finsmes/mc/hfu)

