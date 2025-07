Venture Leaders Medtech 2025: Zehn Schweizer Startups für US-Expansion ausgewählt

Zürich – Zehn vielversprechende Startups wurden in die Schweizer Startup Nationalmannschaft 2025 berufen und reisen vom 28. September bis am 3. Oktober 2025 nach Boston, um sich vor Investoren zu präsentieren, ihr Netzwerk auszubauen und Unternehmensvertretern zu treffen. Das Venture Leaders Medtech-Programm wird von Venturelab organisiert – mit Unterstützung von EPFL, ETH Zürich, Hansjörg Wyss, Helbling Technik, dem Health Innovation Hub Aargau, Kellerhals Carrard, dem Kanton Waadt und Vischer.

Seit 2006 stellt Venturelab die Schweizer Startup Nationalmannschaft zusammen. Im Rahmen der Venture Leaders Roadshows treffen die Unternehmer auf Investoren, Industrieexperten und potenzielle Kunden in führenden globalen Technologiezentren wie dem Silicon Valley, Boston, Asien, Barcelona, München und London.

Nach einem kompetitiven Auswahlverfahren, bei dem über 70 Bewerbungen geprüft wurden, wählte eine Jury aus Investoren und Branchenexperten zehn Startups aus, die an der bevorstehenden Roadshow in Boston teilnehmen werden – einem der weltweit führenden Zentren für Innovation im Gesundheitswesen. Das einwöchige Programm bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, mit Unternehmensvertretern, potenziellen Partnern und Investoren in Kontakt zu treten und ihre US-Markteintrittsstrategie voranzubringen.

Die ausgewählten Schweizer Medtech Startups erhalten internationale Aufmerksamkeit – und das aus gutem Grund: Sie adressieren Herausforderungen wie intelligente Implantate, KI-gestützte Diagnostik, neonatale Ernährung und nicht-invasive Überwachung. „Diese Innovationen sind nicht nur beeindruckend – sie haben das Potenzial, die Medizintechnik weltweit zu verändern“, sagt Stefan Steiner, Co-Managing Director von Venturelab.

Die diesjährigen Teilnehmer von Venture Leaders Medtech reihen sich in eine bemerkenswerte Gruppe früherer Teilnehmer ein – darunter Lunaphore Technologies (übernommen von Bio-Techne), Virtamed, Credentis (übernommen von vVardis), Stimit (übernommen von Dräger), CUTISS, Distalmotion, MindMaze, Positrigo und Volumina Medical. „Die Organisation des Programms war aussergewöhnlich, und die Qualität der Meetings übertraf alle meine Erwartungen“, sagt Pablo Lara, Mitbegründer von OncoSwab und ehemaliger Venture Leader Medtech 2024 Teilnehmer. „Ich war so beeindruckt, dass ich sogar meinen Rückflug verschoben habe, um meinen Aufenthalt zu verlängern. Ich kann dieses Programm uneingeschränkt empfehlen.“

Lernen Sie am 19. August 2025 die Schweizer Medtech Nationalmannschaft 2025 kennen – eine Gelegenheit, die nächsten Entwicklungen in der Medizintechnik zu entdecken. Verfolgen Sie die Venture Leaders Medtech Roadshow auf den sozialen Medien unter dem Hashtag #VLeadersMedtech oder unter www.venture-leaders.ch/medtech vom 28. September bis 3. Oktober 2025. Das Programm Venture Leaders Medtech 2025 wird von Venturelab organisiert und von EPFL, ETH Zürich, Hansjörg Wyss, Helbling Technik, dem Health Innovation Hub Aargau, Kellerhals Carrard, dem Kanton Waadt und Vischer unterstützt.

Die Venture Leaders Medtech 2025:

Babylat | Bern | www.babylat.com

Babylat ist das erste automatisierte Tischgerät zur Anreicherung von Proteinen und Fetten aus Muttermilch zur Verbesserung der Ernährung von Frühgeborenen.



Clee Medical | Genf | www.cleemedical.com

Clee Medical ermöglicht sicherere und schnellere neurochirurgische Eingriffe durch hochauflösende Echtzeit-Bildgebung des Gehirns in Kombination mit KI-gesteuerter Navigation.



dEEGtal Insight | Bern | www.deegtal.ai

dEEGtal Insight verbessert die Diagnose von Epilepsie und psychischen Erkrankungen, indem es mit Hilfe von KI-Software verborgene Muster aus Routine-EEGs extrahiert.

DigeHealth | Waadt | www.digehealth.ch

DigeHealth entwickelt ein Wearable, das Darmgeräusche aufzeichnet, um Verstopfungen frühzeitig zu erkennen und fundiertere klinische Entscheidungen zu ermöglichen.

Hemetron | Zürich | www.hemetron.com

Hemetron bietet eine Lösung für die häusliche Überwachung mittels neuartiger Bluttests, um die frühzeitige Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen zu ermöglichen.

Inteeth | Genf | www.inteeth.com

Inteeth ist die erste wirklich unsichtbare Zahnschiene, die Zähne von hinten begradigt und eine schnellere, diskretere Behandlung ermöglicht.

NX-Spine | Basel | www.nexilis.ch

NX-Spine verbessert die Fixierung von Knochenschrauben bei Wirbelsäulenfusionen mit einer schnellen, polymerbasierten Lösung, welche die Stabilität und Sicherheit erhöht.

OrthoSens | Jura | www.orthosens.ch

OrthoSens macht orthopädische Implantate intelligent, indem batterielose Sensoren integriert werden, die dem Chirurgen Echtzeitdaten zur Genesung liefern.

Augury Medical (Pace Locator) | Bern | www.pacelocator.com

Pace Locator hilft, durch Herzschrittmacher verursachtes Herzversagen zu verhindern, indem es während des Eingriffs Herzdaten in Echtzeit liefert.

Scanvio Medical | Zürich | www.scanvio.com

Scanvio Medical nutzt KI, um Standard-Ultraschall in ein Werkzeug zur schnelleren, nicht-invasiven Erkennung von Endometriose zu verwandeln.

(Venturelab/mc/hfu)